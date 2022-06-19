Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 27
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal...
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli bilişim personeli alacak
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sözleşmeli...
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu rehber öğretmen alacak
Özel Bahçeler Ortaokul Erkek...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi sözleşmeli personel alım ilanı
Kilis 7 Aralık Üniversitesi...
Flaş Haber
MİT'ten Suriye'ye operasyon
Kapat

MİT'ten Suriye'ye operasyon

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Haziran 2022 Pazar 11:57
MİT'ten Suriye'ye operasyon

MİT, terör örgütünün sözde Kandil yönetimi tarafından Irak'ta görevlendirilen sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı, 'Ferhat Derik' kod adlı Hüseyin Şibli'yi, Türkiye-Irak sınırından 275 kilometre uzakta gerçekleştirdiği operasyonla Süleymaniye/Kelar'da etkisiz hale getirdi. PKK'nın Suriye'de en çok önem atfedilen kadroları arasında görülen teröristin, terörist başı Abdullah Öcalan'ın Suriye'de bulunduğu dönemde PKK'ya katıldığı, 2004 yılında Halep kırsalında sözde sorumlu düzeye geldiği, daha sonra örgütün liderlerini eğittiği Gare ve Kandil alanında görevlendirildiği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MİTSuriyeTerörTeröristörgütOperasyonFerhat DerikHüseyin Şibli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak
Varank: Cari açığın azalmasına 16 milyar 500 milyon liralık katkı sağlanacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
AKUT Başkanı Şalcı: Sel başlayınca yükseğe çıkıp geçmesi beklenmeli
AKUT Başkanı Şalcı: Sel başlayınca yükseğe çıkıp geçmesi beklenmeli
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans