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MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

18 Ağustos 2022 Perşembe 10:10
MSB: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBBarış PınarıSuriyePKKYPGTerörörgütTeröristOperasyon
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