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MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, sosyal medyadan 'TurAzKartalı' tatbikatına ilişkin görüntüler paylaşılarak, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" açıklaması yapıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Eylül 2020 Pazartesi 10:38
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MSB'den' Azerbaycan' paylaşımı

Bakanlığın Twitter hesabından 'Tek Millet İki Devlet' etiketiyle yapılan paylaşımda, "Her zaman can kardeşlerimizin yanındayız" denildi. Türkiye ile Azerbaycan bayraklarının yer aldığı paylaşımda, tatbikattan çekilen görüntüler de yer aldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MSBAzerbaycan
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