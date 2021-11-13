MSB: 'Milli Anadolu Kartalı Eğitimi-2021/2' tamamlandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Milli unsurların katılımıyla 01 Kasım'da başlayan 'Milli Anadolu Kartalı Eğitimi-2021/2' tamamlandı. Dünyada benzer imkanlara sahip üç taktik eğitim merkezinden biri olan Konya'da konuşlu Anadolu Kartalı Eğitim Merkezi, Avrupa'da yer alan tek taktik eğitim merkezidir. Kurulduğu 2001 yılından bugüne kadar eğitim merkezimizde 25 dönemi uluslararası, 20 dönemi ise milli olmak üzere toplam 45 eğitim dönemi uygulanarak NATO unsurları ile 15 farklı ülkeye Anadolu Kartalı Eğitimi verildi" denildi.