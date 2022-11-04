MSB: PenÃ§e-Kilit bÃ¶lgesinde 1 asker ÅŸehit oldu

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "PenÃ§e-Kilit operasyonu bÃ¶lgesinde, 03 KasÄ±m 2022 tarihinde, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu Ä°stihkam Uzman OnbaÅŸÄ± Lokman AkÃ§aÄŸlayan ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZÄ°YE MESAJI

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar da ÅŸehit Ä°stihkam Uzman OnbaÅŸÄ± Lokman AkÃ§aÄŸlayan iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. Akar, "Kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 3 KasÄ±m 2022 tarihinde ÅŸehit olmuÅŸtur. Kahraman ÅŸehidimize ÅŸahsÄ±m ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ± adÄ±na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim" dedi.

AKSARAY'A ÅžEHÄ°T ATEÅžÄ° DÃœÅžTÃœ

PenÃ§e-Kilit Operasyonu bÃ¶lgesinde, PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu ÅŸehit olan Ä°stihkam Uzman OnbaÅŸÄ± Lokman AkÃ§aÄŸlayan'Ä±nÂ (30) acÄ± haberi, memleketi Aksaray'da yaÅŸayan ailesine verildi.Â

PenÃ§e-Kilit operasyonu bÃ¶lgesinde dÃ¼nÂ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK mensuplarÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan taciz ateÅŸi sonucu Ä°stihkam Uzman OnbaÅŸÄ± Lokman AkÃ§aÄŸlayan, ÅŸehit oldu. ÅžehitÂ AkÃ§aÄŸlayan'Ä±nÂ Aksaray'da yaÅŸayan ailesine acÄ± haber ulaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. TaÅŸpazar Mahallesi'nde oturan anne Sultan ile baba Nurettin AkÃ§aÄŸlayan'a, askeri yetkilerce ÅŸehadet haberi verildi. Eve ise TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.

Aksaray Valisi Hamza AydoÄŸdu da 2 yÄ±l Ã¶nce Åžerife AkÃ§aÄŸlayan ile evlenen ÅŸehidin acÄ± haberini sosyal medyadan paylaÅŸÄ±p, ailesine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diledi.