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MSB: Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 6 geminin daha hareket ettiğini açıkladı.

28 Ağustos 2022 Pazar 15:51
MSB: Tahıl sevkiyatında 6 gemi daha yola çıktı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 6 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti" denildi. (DHA)

DHA

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