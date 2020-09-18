Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 32
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1113
ALTIN
474.312
DOLAR
7.5345
STERLİN
9.8136
EURO
8.9350
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru yeniden THY oldu
Galatasaray'ın Avrupa maçlarındaki forma sponsoru...
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle buluştu
Kumluca'da caretta caretta yavruları denizle...
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret...
Oyuncu Müge Boz ve ralli pilotu Yağız Avcı ile adrenalin zirvede
Oyuncu Müge Boz ve ralli...

Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobil ili TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Eylül 2020 Cuma 10:50
0 Okunma
Muğla'da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Milas Söke Yolu 1'inci kilometresinde meydana geldi. Söke istikametine seyir halinde olan Şevket Sanlı yönetimindeki 48 LC 724 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola kontrolsüz bir şekilde çıkan Özgür G. idaresindeki 35 AIP 131 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobil içerisinde sıkışan aynı aileden İbrahim Mert, Şevket, Buse ve Süheyla Sanlı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin yaralılara olay yerinde yaptığı müdahalede Süheyla Sanlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Süheyla Sanlı'nın cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

TIR şoförü Ö.G. ise gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlattıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaTrafik KazasıMilas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Otomobi, önce yaya sonra direğe çarptı: 1 ölü 4 yaralı
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Bülent Ersoy, hastaneye kaldırıldı
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans