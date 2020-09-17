Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 28
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1107
ALTIN
468.961
DOLAR
7.4943
STERLİN
9.7133
EURO
8.8150
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale...
3 ilde sahte para operasyonu
Son Dakika
3 ilde sahte para operasyonu
Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1 ölü
Son Dakika
Taksim Tüneli'nde motosiklet kazası: 1...
Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 yaralı
Son Dakika
Kağıthane'de silahlı çatışma: 2 yaralı

Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 3 dönümlük arazi üzerine kurulan 'Zeytin Park' ilgi görüyor. Parkta Ege Bölgesi'ne ait başta coğrafi işaretli ürünleri olmak üzere her türlü yöresel ürün satışa sunulacak.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Eylül 2020 Perşembe 09:36
0 Okunma
Muğla'da 'Zeytin Park' ilgi çekiyor

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca yaklaşık bir yıl önce Yatağan'da temeli atılan bölgede ve Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan 'Zeytin Park'ın yapımında sona gelindi. Yaklaşık 3 dönümlük arazi üzerine kurulan parkta yaşları 400 ila 700 arasında değişen 6 zeytin ağacı bulunuyor. Adını zeytin ağaçlarından ismini alan park, bölge çiftçisinin ürünlerini sergileneceği ve tüm Türkiye'ye kargo ile yollanacağı bir alan olacak.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hüseyin Kurözcan, "Burası tematik bir parktır. Aynı zamanda Muğla yöresine ait bir bina inşaa ettik burada. Binamızda tamamıyla Muğla dokusu hakimdir. Binanın içerisinde de Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nca coğrafi işareti alan ürünlerimiz sergilenecek. Muğla'mızın bütün ilçelerinin ürünleri bu binamızda sergilenecek. Bu binada, zeytinyağımız, Datça bademimiz, yine yöresel ürünlerimiz eriştelerimiz, Muğla saraylısı, Muğla köftesi, Kavaklıdere cevizi, çam balımız, Bodrum mandalinamız gibi ürünlerimiz yer alacak. Milas, Fethiye, Bodrum, Marmaris ticaret ve sanayi odalarımızın da ürünleri yer alacak" dedi. Oda olarak yöresel ürünlere Türkiye ve yurtdışında da vatandaşların ulaşılması için 'Al ver' adlı internet sitesinin de faaliyete geçtiğini belirten Kuruözcan, "Kurmuş olduğumuz bu site üzerinden yöresel ürünlerimizin satışını çok rahat bir şekilde gerçekleştireceğiz. Ayrıca bizden talep eden vatandaşlarımız buradan gelip taleplerini karşılayabilecek" diye konuştu.  

Görenlerin ilgisini ve beğenisini toplayan parkın, ilerleyen günlerde resmi açılışının yapılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaZeytin Park
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı
Küçük sanayici, Ar-Ge Merkezi ile kaliteyi artırdı
Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
Pamuk hasadı başladı, üretici destek istedi
Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
Pandemi döneminde okulu yeşillendirdiler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans