Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.629,71
ALTIN
995,08
DOLAR
18,60
STERLİN
20,99
EURO
18,15
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
DMO Müfettiş Yardımcısı alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...

Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı

KARADENİZ'deki çalışmalarını tamamlayan sismik araştırma gemisi 'Oruç Reis', Antalya Limanı'na gitmek üzere Marmara Denizi'ne açıldı. Geminin geçişi sırasında sahil güvenlik botları eşlik etti.

14 Ekim 2022 Cuma 11:36
Oruç Reis Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı

Karadeniz'de geçtiğimiz aylarda petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılan 'MTA Oruç Reis' isimli gemi, bugün saat 09.30 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Sismik araştırma gemisine 2 sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık bir saat sonra Arnavutköy açıklarına ulaşan geminin güvertesindeki çok sayıda personelin boğazı seyrettiği görüldü. Boğaz geçişini 1,5 saatte tamamlayan 86 metre uzunluğundaki araştırma gemisi, Antalya Limanı'na gitmek için Marmara Denizi'ne açıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisGemiSondaj GemisiMarmara DeniziAntalya LimanıKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
MİT, PKK/YPG'nin sözde tugay sorumlusunu etkisiz hale getirdi
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışması sonucu 3 terörist teslim oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Ulusal Uzlaşı Konferansı' açıklaması
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans