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Osmaniye’de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

OSMANİYE Kadirli karayolunda 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
15 Kasım 2020 Pazar 10:04
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Osmaniye’de feci kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kaza, Osmaniye-Kadirli otoyolunda meydana geldi. Osmaniye’den Kadirli istikametine giden Seydi Yıkmış yönetimindeki 06 DJ 3247 plakalı otomobil, Cevdetiye beldesinden Kadirli istikametine giden Heysem Abdo yönetimindeki 20 MA 1149 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası yaralı Haysem Abdo, Seydi Yıkmış,Tacisel Yıkmış, Alaha Shakhsharlı, Çağla Yıkmış, Cuma Efe Yıkmış, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınanlardan sürücü Heysem Abdo, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Alaha Shakhsharlı’nın durumun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeTrafik KazasıKazaKadirli
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