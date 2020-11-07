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Otel kasasından 485 bin dolar çalındı, 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir otelin kasasından 485 bin dolar çaldığı iddiasıyla biri kadın 3 kişi yakalandı. 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Kasım 2020 Cumartesi 08:33
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Otel kasasından 485 bin dolar çalındı, 2 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir otelin kasasından 485 bin dolar çalındığı ihbarını değerlendiren polis, şüphelilerin Senem Özkan, Bekir Akyar ve K.Z. olduğunu tespit etti. 3 şüphelinin evlerinde arama yapıldı. Senem Özkan’ın evinde 172 bin 700 dolar, Bekir Akyar’ın evinde 126 bin 700 dolar bulunurken K.Z.'nin evinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadığı öğrenildi.

3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin "Soygunu nasıl gerçekleştirdiniz" sorusuna şüphelilerden K.Z., "Ben kimsenin bir şeyini çalmadım" karşılığını verdi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Senem Özkan ve Bekir Akyar tutuklanırken, K.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OtelKazaHırsızAfyonkarahisar
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