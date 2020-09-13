Otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Elmacı yönetimindeki 68 BD 468 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, sürücü Elmacı ve yanındaki Mahir Ay yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Elmacı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı Mahir Ay'ın sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.