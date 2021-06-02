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Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Tuğba Güvenç Tosun (37) öldü, eşi Adil Tosun (38) ve iki bebeği ise ağır yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 09:24
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Otomobil, TIR'ın altına girdi: Anne öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Sirkeli Gişeleri yakınında meydana geldi. Adil Tosun yönetimindeki 07 AFB 94 plakalı otomobil, önünde seyreden İsmail G. (43) idaresindeki 31 ABD 211 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, demir yığını haline dönüştü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün eşi Tuğba Güvenç Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan Adil Tosun ve kızları Tuana Asya Tosun (3) ve Irmak Buğlem Tosun (1), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan baba ve iki bebeğinin durumlarının ağır olduğu bildirildi. 

Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCeyhanKazaTrafik KazasıOtomobilTır
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