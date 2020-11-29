Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
450.327
DOLAR
7.8115
STERLİN
10.4300
EURO
9.3377
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
Son Dakika
İstanbul Valiliği'nden önemli açıklama
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
MSB: 4 terörist etkisiz hale...
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması
Son Dakika
Şentop'tan, 'Kapalı Maraş' açıklaması

Pandemi ve mevsimle birlikte propolise talep arttı

KIŞ mevsimine sayılı günler kala koronavirüs, grip ve soğuk algınlıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar, propolise talebi artırdı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Kasım 2020 Pazar 09:51
0 Okunma
Pandemi ve mevsimle birlikte propolise talep arttı

Koronavirüste vaka sayısının son dönemde yükselişe geçmesi ayrıca mevsimsel olarak grip ve soğuk algınlıklarının artması vatandaşların bağışıklık sistemini güçlendirmek için arayışlara itti. Arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladığı tamamen doğal bir ürün olan ve bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle bilinen propolisin de bu dönem satışları arttı. Toz, kapsül ve sıvı halde satılan propolis, çeşitli şekillerde tüketilebiliyor. Fiyatı ise ölçüsü ve türüne göre 10 ila 100 lira arasında değişebiliyor.

Arı ürünleriyle tedavi uzmanı apiterapist Metin Yıldırım, "Propolis arının kendini dış etkenlerden korumak için kovanının giriş- çıkışlarına hazırladığı bir üründür. Aslında arı kolonisini korumak için kovandaki çatlat- patlak yerleri ve herhangi bir tehlikeye, böceğe maruz kaldığı takdirde öldürmek için yapmış olduğu bir ürün. Esas amacı kendi kolonisini dış etkenlere karşı mikrobik, iltihabik ve bakteriyel durumlara karşı korumak" dedi.

'BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRDİĞİ İÇİN PROPOLİSİ TERCİH EDİYORLAR'

Ürünün tarihçesinden bahseden Metin Yıldırım, "Propolisin insan kullanımı için Osmanlı döneminde ilk etapta propolisi alkolde bekletip elde ettikleri sıvıyı sedef, egzama, vitiligo, ağız içi yaraları gibi durumlarda sürerek kullanmışlar. Saflaştırıldıktan sonra günümüz tıpında bağışıklık sistemi güçlendirici bazı ilaçların içerisinde bulunmakta. Standartdilize formu 21 tür bakteri, 9 çeşit mantar, 100'lerce virüs üzerinde etkili kapasiteye sahip dünyanın en güçlü doğal antibiyotiği olarak bilinir. Astım, bronşit, farenjit ve koah gibi durumlarda ya da eskiden olduğu gibi sedef egzamada kullanılan bir ürün. Bilinen bir yan etkisi yok. Ürünün veriliş şekline göre farklı toz halleri var. Toz halini genellikle balla karıştırarak günlük dozajı ayarlanır. Günde bir tatlı kaşığı şeklinde verilir. Sıvı halde kullanıcının kilosuna, yaşına uygun herhangi bir suya damlatılarak kullanılır. Kullanım kolaylığı açısından kapsül hali de var. Bu da günde 1 ya da 2 tane miligramına göre ayarlanıp kullanılır. Pandemi nedeniyle propolise ilgi biraz daha fazla artmış durumda. İnsanlar artık 'C' vitamini, 'D' vitamini, çinko gibi ürünlerin yanı sırada antibakteryel açıdan ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği için propolisi tercih ediyorlar. Bu anlamda ilgi çoğaldı ve kullanımı da yaygınlaşmış oldu" dedi.

Emekli memur Şeref Sezen (60), propolis almaya geldiğini belirterek, "Bağışıklık sistemini güçlendirmek için koronavirüs, kış şartları, grip için virüslere karşı vücudun direncini artırmak için alıyorum. Yıllardır kullanıyorum. Yaşımdan dolayı vücut direnci sağlıyor" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PandemiGripKoronavirüsCovid19Propolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
Kısıtlamaya uymayıp kaçtı, yakalanınca gazetecilere 'Her şey bir hayal gibi gerçekten' dedi
240 adet sahte Osmanlı sikkesini, 25 bin liraya satarak dolandırdılar
240 adet sahte Osmanlı sikkesini, 25 bin liraya satarak dolandırdılar
'Yılların arkadaşı, celladı olmuş oğlumun'
'Yılların arkadaşı, celladı olmuş oğlumun'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans