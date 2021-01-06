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Pandemide karton bardak kullanımı arttı

KÜTAHYA’nın Tavşanlı ilçesinde Murat Yıldız (40), 13 yıldır çalıştığı fabrikadan ayrılınca hayali olan karton bardak atölyesini açtı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
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Pandemide karton bardak kullanımı arttı

Pandemi sürecinde tek kullanımlık karton bardaklara yoğun ilgi nedeniyle kapasitesini günlük 80 bine çıkarttığını ifade eden Yıldız, "Pandemi döneminde tüketim, biraz daha fazlalaştı. Toptan kullanım alanlarının dışında vatandaşlarımızın da talebi yaygınlaştı. Artık 'kullan at' dönemine başladılar, bu da bizim üretimimizi arttırdı” dedi.

Tavşanlı ilçesinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Murat Yıldız, Bursa’da 13 yıldır çalıştığı otomobil fabrikasından ayrılarak, memleketinde karton bardak fabrikası kurdu. Pandemi süreciyle birlikte tek kullanımlık karton bardaklara olan ilgi artınca kapasitesini arttıran Yıldız, günlük 80 bin bardak üretimine ulaştı. Her zaman hayalini kurduğu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yıldız, "1,5 yıldır üretim yapıyoruz. Günlük kapasitemiz yaklaşık 100 bin adet. Biz, yaklaşık 80 bin kadar üretim yapıyoruz. Tavşanlı'nın nüfusundan daha fazla üretim yapmaktayız. 13 yıl Bursa’da otomobil fabrikalarında çalıştım. Orada bu tüketimi görüyorduk ve bu makinaların nasıl olduğunu hep merak ettim. Bu hayalimin ilk adımını atmak nasip oldu. Bir makina alarak işe başladık. Makinamızı 6 ay önce değiştirdik. Kapasitesi daha yüksek olan yeni makinamızı firmamıza kazandırdık” dedi.

PANDEMİ SÜRECİ İŞLERİNİ ARTTIRDI

Koronavirüs sürecinde firmaların yanı sıra vatandaşlardan da siparişler aldığını kaydeden Yıldız, "Pandemi döneminde, tüketim biraz daha arttı. Vatandaşlarımızın kullanımı yaygınlaştı. Çevre illerden de sipariş alıyoruz. Hedefim ambalaj grubunda ilerleyerek, firmamızı büyütmek" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KütahyaTavşanlıBardakKarton Bardak
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