Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.146,10
ALTIN
1.015,90
DOLAR
18,17
STERLİN
21,38
EURO
18,13
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankasından personel alacak
Türkiye Kalkınma ve Yatırım...
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi alacak
R.T.E. Üniversitesi Tıp Fakültesi...
Orman Genel Müdürlüğü 338 Sözleşmeli Personel Alacak
Orman Genel Müdürlüğü 338...
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi...

PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki Ahmet K.'nin, Antalya'nın Finike ilçesinde gözaltına alındığını açıkladı. 

28 Ağustos 2022 Pazar 15:32
PKK talimatıyla orman yangını çıkarma hazırlığındaki şüpheli yakalandı

ANKARA, (DHA)

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda; PKK propagandası yapan Ahmet K.'nin sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, takibe başladı. Yapılan çalışmalarda; Kayseri'den Antalya'ya gelen ve buraya yerleşerek inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden sülfürik asit siparişi verdiği, Antalya'da da kargodan teslim aldığı belirlendi. Finike ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve adresinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu.

Ahmet K., polisteki ifadesinde, Suriye alanında faaliyet yürüttüğünü bildiği 'Devran Rojhat' kod adlı örgüt mensubunun, kendisine orman yangını çıkarmak için kullanacağı düzenek ile para gönderdiği ayrıca düzeneği nasıl kullanacağını tarif eden videolar gönderdiğini söyledi. Ahmet K., yakalanmamış olsa yangını başlatmış olacağını da itiraf etti. 

Gözaltındaki Ahmet K.'nin adliyeye sevk edileceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
PKK Talimatıyla Orman Yangını çıkarma Hazırlığındaki şüpheli YakalandıOrman YangınıPkkYangınYeni Çağrı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor 
İçme suyu sistemlerindeki su kaybı azalıyor 
Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni
Av izni verilen hayvanlar için 120 bin imza: Vurma Beni
Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor
Kalitesiz kırtasiye ürünleri çocuklar için risk oluşturuyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans