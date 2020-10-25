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Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı

ANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, oturduğu evin otoparkında yakalandı. Uzun süren kovalamaca sırasında polis otomobiline çarpan sürücünün alkollü olduğu ve polis tarafından arandığı ortaya çıktı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ekim 2020 Pazar 07:56
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Polis otomobiline çarpan alkollü sürücü otoparkta yakalandı

Ankara'ın Keçiören ilçesinde 06 BDF 648 plakalı otomobil sürücüsü Emrah Yukarıkır, Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Uzun süre polis ekipleri tarafından yakalanmaya çalışılan Yukarıkır, kaçarken polis otomobiline çarparak zarar verdi.

POLİS TARAFINDAN ARANIYORDU

10 kilometre boyunca polisten kaçan sürücü, ikamet ettiği evin otoparkına sığındı. Atapark Mahallesi Engeller caddesi 39 numaralı binanın otoparkında polis ekipleri tarafından yakalanan Yukarıkır'ın, olay yerinde yapılan alkol testi sonucu 145 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kullandığı otomobilin içerisinden alkol kutuları çıkan Yukarıkır'ın önceden bilişim suçundan arandığı öğrenildi. Yukarıkır, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraPolisSürücüAlkol
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