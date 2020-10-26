Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
açık
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1191
ALTIN
486.566
DOLAR
7.9427
STERLİN
10.3925
EURO
9.4068
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Son Dakika
Fenerbahçe - Trabzonspor: 3-1
Adıyaman'da feci kaza
Son Dakika
Adıyaman'da feci kaza
'Ermenistan, işlediği suçların hesabını verecek'
Son Dakika
'Ermenistan, işlediği suçların hesabını verecek'
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama
Son Dakika
Şahin'den Karadeniz'deki rezervle ilgili açıklama

Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

AKSARAY'da, polisin şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü Yasin Yıldırım (26), 'dur' ihtarına uymayıp kaçarken, çekiciye çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ekim 2020 Pazartesi 09:23
0 Okunma
Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaza yaptı, öldü

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zafer Mahallesi Atatürk Bulvarı Nevşehir Caddesi'nde meydana geldi. Polis, şüphe üzerine Yasin Yıldırım'ın kullandığı 68 EH 050 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Yıldırım, otomobiliyle kaçmaya başladı. Kısa süren kovalama sonucu Yıldırım otomobiliyle, kavşakta bekleyen Arif İnan Sargın'ın (52) kontrolündeki 42 BRZ 22 plakalı çekiciye çarptı. Kazada yaralanan sürücü Yıldırım, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PolisDurIhtarOtomobilKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
El frenini çekmeyi unuttu, şarampole yuvarlanan otomobildeki annesi öldü
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
İzmir'de 'sahte içki'den 2 ölüm daha; sayı 35'e yükseldi
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü
Evde çakmakla oynayan 2 kardeş, yangında öldü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans