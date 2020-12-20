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POLİSTEN SİTEM!

Bursa'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, halı sahada maç yapan ve çevrede toplanarak, izleyen çocuk ile gençlerden oluşan yaklaşık 40 kişilik grup, ihbarla mahalleye gelen polisleri görünce kaçtı. Kaçış anı görüntülenirken, polis memuru, uyarılara rağmen dağılmayan gruba, "Devlet kanun koyuyor, hala uymuyorsunuz" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
20 Aralık 2020 Pazar 17:57
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POLİSTEN SİTEM!

Yıldırım ilçesine bağlı Arabayatağı Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 10 genç, halı sahada çift kale maç yaptı. Çocuk ve gençlerden oluşan yaklaşık 30 kişilik grup ise maçı izlemek için halı sahanın etrafında toplandı. Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan gruptakilerin maske ve sosyal mesafe kurallarına da uymadığı görüldü. Kalabalığı görenler ise 155’i arayarak, gençlerin kısıtlamayı ihlal ettiğini bildirdi. İhbarla bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerini gören grup, kaçmaya başladı. Gün içinde birçok kez aynı bölgeden ihlal ihbarları alan polis ekipleri, uyarılara rağmen kısıtlamayı ihlal eden gruba sitem etti. Kalabalık grubu dağıtmaya çalışan polis memuru, "Yeter artık. Devlet kanun koyuyor, hala uymuyorsunuz. Gidin artık evlerinize" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaSokakYasakPolis
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