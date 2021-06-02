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Prof. Dr. Başkaya: Sayıları artan ayılar insana yönelecek, önlem alınmalı

KARADENİZ Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ayı popülasyonu Karadeniz başta olmak üzere, Doğu Anadolu hatta Ege, Akdeniz’de bile iyice canlanmaya başladı. Bölgemizde artan ayı popülasyonundan vatandaşlarımız mustarip. Devletin bölgemizde sürekli artış gösteren ayı sorununa bir an önce çözüm bulması lazım” dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2021 Çarşamba 12:46
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Prof. Dr. Başkaya: Sayıları artan ayılar insana yönelecek, önlem alınmalı

Doğu Karadeniz'de yapılan envanter çalışmalarında önceki yıllara göre sayılarının arttığı belirlenen ayılar, indikleri yerleşim yerlerinde vatandaşlara korkulu anlar yaşatıyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde ayıların köylere inmemesi için ormanlık alanlara sakatat bırakılarak önlem alınmaya çalışılıyor. Yönetimin riskli olduğuna dikkat çeken Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, “Ayı popülasyonu Karadeniz başta olmak üzere, Doğu Anadolu hatta Ege, Akdeniz’de bile iyice canlanmaya başladı. Bölgemizde artan ayı popülasyonundan vatandaşlarımız mustarip. Devletin bölgemizde sürekli artış gösteren ayı sorununa bir an önce çözüm bulması lazım” diye konuştu.

‘İNSANA YÖNELECEKLER’

Vatandaşların kendi çözüm yollarını doğru-yanlış ayırt etmeden uygulamaya çalıştığını anlatan Prof. Dr. Başkaya, şunları dedi:

“Tonya ilçesinde ayılar yerleşim yerlerine inmesin diye ormana hayvan sakatatlarını asarak kendi yerleşim yerlerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Bu çok doğru bir davranış değil. Ayılar otobur hayvanlardır. Yüzde 90 ot ile beslenirler. Av yaparak et veya leş de yerler. Ama böyle bir hayvana siz kanlı, pişmemiş et bırakırsanız doğada hem de fazla miktarda bu onu et arayışına yönlendirir. Üstelik ayılar daha iyi beslendikleri için ayı popülasyonunun daha da fazla artmasına neden olur. Ayılar zeki hayvanlar. Etlerin insan tarafından getirilerek ormana bırakıldığını biliyorlar. Zamanla etlerin kaynağına, yani insana yönelecekler." 

'DURUM FACİA İLE SONLANABİLİR'

Bölgede birçok insanın ayı ile karşılaştığını belirten Prof. Dr. Başkaya, "Ormanlardaki besin maddelerinin azalması da ayıların insanlara yakın yerlerde gıda temin etmek için gelmesine sebep olabiliyor. Ama en önemli etken ayıların popülasyonunun kontrolsüz yüksek oranda artmış olması. Araziden uzak insanlar bu gerçeği inkar ediyorlar ama köylüler yıllardır bu durumdan yaka silkiyorlar. Durum facia ile sonlanabilir. Bölge vatandaşı devletten bir adım atmasını bekliyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik ÜniversitesiYaban Hayatı
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