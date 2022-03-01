Prof. Dr. Kılıç: Savaştan en az 30 bin çift leylek etkilenecek

DÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Kuş Bilimci Prof. Dr. Ahmet Kılıç, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği Ukrayna’daki savaştan diğer canlıların da etkilendiğini söyledi. Prof. Dr. Kılıç, hatıra olarak basılan altınlarda da figürleri kullanılan leyleklerin Avrupa popülasyonunda Ukrayna’nın önemli bir paya sahip olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Burada, bitkilerden, tüm hayvanlardan, mikro organizmalardan bahsedebiliriz. Ukrayna'nın bir özelliği de Avrupa'daki leylek popülasyonunda büyük bir paya sahip olması. Ukrayna'da 30 bin çift leylek sayılmış. Dolayısıyla bu leylekler yuva yerlerini muhtemelen kaybedeceklerdir ya da değiştirmek zorunda kalacaklardır. Tabii ki hayvanların yeni yuva yeri kurmaları, yeni yiyecek yerlerini aramaları çok zor. Dolayısıyla onlar da savaş mağduru olarak ifade edilebilir. Nüfuslarında düşüş olacak. Çünkü yuva kurmaya çok fazla enerji harcamaları lazım. Yiyecek yeri bulmalarında ciddi sıkıntılar olacak. Yuvaya 5 yumurta bıraksalar bile hepsini besleyemeyecekler. Doğru dürüst kuluçkaya yatamayacaklar. Dolayısıyla popülasyonda gerileme olacak."

'GÖÇ YOLLARI MUHTEMELELEN DEĞİŞMEYECEK'

Leyleklerin savaş ortamından kaçarak, şehirlerden uzak yerlere gideceklerini aktaran Prof. Dr. Kılıç, şöyle devam etti:

"Bu da çok güç. Çünkü leyleklerin bir özelliği de 25- 30 sene aynı yuvayı kullanmaları. Dolayısıyla kolay kolay değişiklik yapamazlar. Yeni yuva kurmak için çabaları olacak ama muhtemelen büyük bir kısmında başarısızlık olacak. Dolayısıyla popülasyon da geri gidecek. Genel olarak Ukrayna düzlüklerle, irili ufaklı derelerle, nehirlerle kaplı. Pek çok yerde var. Tabii ki sulak alanlar tercihleridir. Ama alışık oldukları o düzen eskisi gibi olmayacak. Umarız bir an evvel bu savaş biter. Göç yolları muhtemelen değişmeyecek. Yuvalanma yerlerinde farklılık olacak. Çünkü göç yolları içgüdüseldir. O kolay kolay değişmez. Ama yuva seçeneği olarak belki 10- 20, belki 50 kilometre daha farklı yerlere gitmeleri gerekebilir. Maalesef savaş hem insanlık için hem canlılar için yıkımdır. Bunun durması lazım. Bir an evvel bitmesi bütün dileğimiz."

LEYLEKLER UKRAYNALILAR İÇİN ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP

Ukraynalılar için önemli bir yere sahip olan ve 2004 yılında basılan hatıra altınlarında da figürleri kullanılan leyleklerin, 1986 yılında yaşanan Çernobil nükleer felaketinden sonra tarlaların uzun otlar ve çalılıklarla kaplanması sonucu popülasyonları azaldı. Ukraynalıların, yuva yaptıkları evlerde yaşayan ailelere ahenk getirdiğine inandığı leyleklerin 2005'te yapılan sayımlarında 30 bin çift oldukları kaydedildi.