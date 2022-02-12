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Pul biberde hileye sulu test

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, 1 kilogram üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde hileler yapıldığını söyledi. Manavoğlu, "Talaş ve kiremit tozları kullanılabiliyor. Tüketiciler aldıkları pul biberi suya dökerek test yapabilir" dedi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Şubat 2022 Cumartesi 09:55
Pul biberde hileye sulu test

Bazı üreticilerin, sıklıkla tüketilen ürünlerde uyguladığı hile ve tağşişler son bulmuyor. Süt ürünlerinden baharatlara birçok üründe maliyetten kaçmak için hileye başvuruluyor. Hile yapılan ürünlerden biri de pul biber oldu. Biber fiyatlarının son günlerde yükselmesiyle 1 kilogram üretmek için 10 kilograma yakın biber kullanılan pul biberde hileler yapılıyor.

Metabolizmayı hızlandırma özelliği taşıyan kırmızı pul biberin içine talaş ve kiremit tozu karıştırılırken, rengini alması için gıda boyası kullanılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2020 yılında yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde de bulunan kırmızı toz biber ile ilgili uzmanlar, tüketicileri hileli ürünlere karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

TAKLİT ÜRÜNLER LİSTESİNDEKİ TEK BAHARAT

Kış aylarında vücudun ısınması ve metabolizmanın hızlanması için kırmızı pul biberin önemli olduğunu söyleyen Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, “Kırmızı pul biber, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde üretiliyor. Bu baharatı tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar var. 2020 yılında bakanlığın yayımladığı taklit ve tağşiş listesinde karşımıza çıkan tek baharat kırmızı pul biber. Ne yazık ki bu üründe taklit ve tağşiş sık sık karşımıza çıkıyor. Bu konuda tüketicilerin çok dikkatli olması gerekiyor" dedi.

'BOYA VARSA PUL BİBER DEĞİL'

1 kilo kırmızı pul biberin üretilmesi için 10 kilograma yakın biber kullanılması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Normal bir kırmızı pul biberi boyamazsınız. Boya kullanılıyorsa biber olmayan farklı bir madde vardır. Burada talaş ve kiremit tozları bulunabiliyor. Üretici pul biber görünümlü üründe gıda boyası kullanıyorsa, demek ki o pul biber değildir. Fiyat olarak baktığımızda bu ürünler kendilerini belli edecektir" diye konuştu.

'SUYA DÖKEREK TEST EDİN'

Tüketicileri bu ürünlere karşı uyaran Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Manavoğlu, test için de “Tüketiciler aldıkları pul biberi suya döktüklerinde direkt koyu kırmızı renk veriyorsa orada mutlaka gıda boyası kullanılmıştır. Hafif bir şekilde renk veriyorsa o pul biberin kendisinden gelen özelliğidir. Pul biber C vitamini açısından da oldukça zengin bir baharattır. Kırmızı pul biberin tüketimi bağışıklığımızı güçlendirecektir" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaGıda Mühendisleri OdasıAli ManavoğluPul BiberHileSahte
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