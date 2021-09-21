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Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı Ömertepe Mahallesi'nde, karbon-14 testiyle 6 bin yıllık olduğu belirlenen Pulur Höyük'te kazı çalışmaları başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yapılan kazıya başkanlık eden öğretim üyesi Dr. Rabia Akarsu, "Bölgede Karaz kültüründen önce gelişmiş kültürler, neolitik dönem olmalı. Neolitik dönemin izlerini bu çalışmayla ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Eylül 2021 Salı 10:16
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Pulur Höyük'te neolitik dönemin izleri aranacak

Pulur Höyük'te kazı yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin çıktı. İlk olarak 1960 yılında Dr. Hamit Zübeyir Koşay ve Macar arkeolog Hermann Vary başkanlığında yapılan kazıdan sonra bakanlıktan 250x100 metre boyutlarında ve 17 metre yüksekliğindeki höyükte kazı yapılmasına ikinci kez onay çıkmış oldu. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rabia Akarsu'nun bilimsel başkanlığını yaptığı, 7 kişilik lisans ve lisansüstü öğrenci ile 4 işçinin görev aldığı kazı, höyüğün en tepe noktasından başladı. Pulur Höyük'te 61 yıl sonra yeniden çalışmaya başladıklarını belirten kazı bilimsel başkanı Dr. Rabia Akarsu, en tepe noktadan başlattıkları kazıda yamaç kısmına inerek, tabakalanmayı görmeyi amaçladıklarını söyledi. 

'NEOLİTİK DÖNEM İZLERİNİ ORTAYA KOYMAYI HEDEFLİYORUZ'

Erzurum'un Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Akarsu, "Kuzey Doğu Anadolu pek çok kültürün geçtiği bir bölge. Pulur Höyük'ün tarih olarak günümüzden yaklaşık 6 bin yıl kadar öncesine gittiğini biliyoruz. Bizim amacımız Pulur Höyük kaçak kazılarla yok olmasın. Buradaki bilgiyi günümüz en son arkeometrik yöntemlerle kurtarmak ve bilimsel alanlarda yayımlamak" diye konuştu. 

Höyük kazılarının kültürel bilgi ve kültürel gelişim anlamında en iyi bilgileri veren kazılar olduğunu kaydeden Dr. Rabia Akarsu, "Erzurum'da özellikle Karaz olarak adlandırılan önemli kültür silsilesi var. Kuzeyde Kura-Aras bölgesinden yanı Güney Kafkasya'dan güneyde Filistin Doğu Akdeniz kıyılarına ilerleyen çok geniş alanda izlenebilir bir kültür. Bu kültürün önemli ayaklarından bir tanesi de Erzurum Pulur Höyük. Pulur Höyük'te Karaz kültürüne dair karakteristik ögeler bulunuyor. Bizim bu kazılarla iddiamız şu; Karaz kültüründen önce gelişmiş kültürler olmalı, neolitik dönem olmalı. Neolitik dönemin izlerini bu çalışmayla ortaya koymayı hedefliyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Pulur HöyükArkeolojiNeolitikKazıDr. Rabia AkarsuErzurum
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