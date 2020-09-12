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Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

Gaziantep'te, bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaşlık eden Rana Bahar (16) ve Mahmut Korkmaz (18), 6 gün önce ortadan kayboldu. Yazıcık Mahallesi'nde oturan Bahar ve Korkmaz aileleri, polise kayıp başvurusu yaptıkları ve birlikte kaçtıkları tahmin edilen çocuklarına eve dönmeleri çağrısı yaptı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Eylül 2020 Cumartesi 11:48
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Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor

Yazıcık Mahallesi'nde oturan lise ikinci sınıf öğrencisi Rana Bahar, geçen pazar günü kitap almak için evden ayrıldı. Aynı mahallede oturan Mahmut Korkmaz da pazar günü arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek dışarı çıktı. Ancak her iki genç evlerine geri dönmedi. Yakınları mahallede ve gidebilecekleri adreslerde yaptıkları aramalarda sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.

Ailelerinin geri dönmesini bekledikleri çocukların sosyal medyadan tanışarak bir yıldır arkadaşlık yaptıklarını saptayan polis, Rana ve Mahmut'un birlikte kaçma ihtimalini göz önünde tutarak arama çalışmalarını sürdürüyor.

'ARKADAŞI MAHMUT'UN KIZIMI TEHDİT ETTİĞİNİ SÖYLEDİ'

Günlerdir Rana'nın geri dönmesini bekleyen gözü yaşlı anne Gülnaz Bahar, pazar günü kitap almak için kendisinden izin isteyen kızının evden kaçacak hali olmadığını söyledi. Kızının evden çıkarken yanına kimliğini bile almadığını anlatan Gülnaz Bahar, "Kızım arkadaşı ile birlikte kitap almak için izin istedi ben de gönderdim. Kızım eve gelmeyince birlikte gittiği arkadaşına sorduk. O da yanlarına bir kişinin gelip kızımı tehdit ettiğini söyledi. Rana arkadaşına 'sen git ben eve sonra geleceğim' demiş. Bu çocukla 1 yıldır görüşüyormuş. Keşke olaylar bu duruma gelmeden bize söyleseydi. İnsanlar hata yapabilir. Her ne olursa olsun kızımın gelmesini istiyorum. Kızım evden kaçacak birisi değil. Kaybolduğu günün sabahı normal şekilde kahvaltı yaptık. Bir an önce kızımın evine dönmesini istiyorum" diye konuştu.

Rana'nın babası Ahmet Bahar ise kızını çok özlediğini belirterek, "Kızım ne olur geri dön. Annen, ben ve 3 kardeşin seni çok özledik" dedi.

'OĞLUMUN SESİNİ DUYSAM BANA YETER'

Kendisinden günlerdir haber alınamayan Mahmut Korkmaz'ın annesi Sevda Kormaz, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Pazar günü oğlunun arkadaşları ile dolaşmak için dışarı çıktığını belirten Sevda Korkmaz, "Mahmut bana saat 16.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biraz gecikince kendisini aradım bana 15 dakika sonra eve geleceğini söyledi. O görüşmemizden sonra kendisinden bir daha haber alamadım. Her yeri aradık ulaşamadık ve polise haber verdik. Oğlum ölü mü sağ mı bilgim yok. Kız arkadaşıyla gidip gitmediğini bilmiyorum. İkisi gitmişse bile ne olursa olsun çıkıp gelsinler. Oğlumun sesini duysam bana yeter" şeklinde konuştu.

5 çocuk babası Mehmet Korkmaz da hurdacılık yaptığı iş yerinde beraber çalıştığı oğlunun ardından gözyaşı döktü. Ağlayan ve oğlunun geri dönmesini isteyen Mehmet Korkmaz, "Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar eve geç kalmışlığı bile yoktu. Bir kız arkadaşı olduğunu bile bilmiyordum. Mahalledeki kızla birlikte gitmiş olsalar bile geri dönsün. Evimizde günlerdir ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Oğlum geri dönsün başka bir şey istemiyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
GaziantepRana BaharMahmut KorkmazKayıp
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