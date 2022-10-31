Randevusuna gelmeyip, iptal etmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÄ±l sonuna yaklaÅŸÄ±rken daha Ã¶nceki yÄ±llarda da olduÄŸu gibi nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine randevu taleplerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtilerek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu randevu talepleri nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde gÃ¶revli personellerimizce en kÄ±sa sÃ¼rede karÅŸÄ±lanmaktadÄ±r. Ancak nÃ¼fus hizmetlerimiz iÃ§in randevu alan ve Ã§eÅŸitli sebeplerden dolayÄ± randevu saatinde nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimize gelemeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bulunmaktadÄ±r. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yÃ¼zde 15'i oranÄ±nda olup, acil talebi olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gelinemeyen bu randevular nedeniyle maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r" denildi.

Gelemeyecek kiÅŸilerin randevularÄ±nÄ± iptal etmeleri gerektiÄŸi vurgulanarak, "Ã‡eÅŸitli sebeplerden dolayÄ± nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizdeki randevularÄ±na gelemeyecek olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ricamÄ±z, diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in bu randevularÄ±nÄ± iptal etmeleridir.Â Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â