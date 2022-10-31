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Randevusuna gelmeyip, iptal etmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ± NÃ¼fus ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, randevularÄ±na gelemeyecek vatandaÅŸlarÄ±n, randevularÄ±nÄ± iptal etmemeleri halinde 2 haftaya kadar yeni randevu alamayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 12:04
Randevusuna gelmeyip, iptal etmeyenlere 2 hafta yeni randevu yok

Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yÄ±l sonuna yaklaÅŸÄ±rken daha Ã¶nceki yÄ±llarda da olduÄŸu gibi nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerine randevu taleplerinde artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtilerek, "VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n bu randevu talepleri nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerinde gÃ¶revli personellerimizce en kÄ±sa sÃ¼rede karÅŸÄ±lanmaktadÄ±r. Ancak nÃ¼fus hizmetlerimiz iÃ§in randevu alan ve Ã§eÅŸitli sebeplerden dolayÄ± randevu saatinde nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimize gelemeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z da bulunmaktadÄ±r. Bu durum, neredeyse toplam randevu taleplerinin yÃ¼zde 15'i oranÄ±nda olup, acil talebi olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z gelinemeyen bu randevular nedeniyle maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r" denildi.

Gelemeyecek kiÅŸilerin randevularÄ±nÄ± iptal etmeleri gerektiÄŸi vurgulanarak, "Ã‡eÅŸitli sebeplerden dolayÄ± nÃ¼fus mÃ¼dÃ¼rlÃ¼klerimizdeki randevularÄ±na gelemeyecek olan vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zdan ricamÄ±z, diÄŸer vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸdur olmamasÄ± iÃ§in bu randevularÄ±nÄ± iptal etmeleridir.Â Aksi takdirde randevusuna riayet etmeyen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za ancak 2 hafta sonra randevu verilebilecektir" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
NÃ¼fus Ve VatandaÅŸlÄ±k Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Randevu
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