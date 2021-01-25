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RTÜK Başkanı belli oldu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda (RTÜK) yapılan seçimde Ebubekir Şahin yeniden RTÜK Başkanı seçildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Ocak 2021 Pazartesi 14:46
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RTÜK Başkanı belli oldu

Ebubekir Şahin'in 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Üst Kurul’da Başkan ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Şahin, tekrar RTÜK Başkanı oldu. Kanun gereği Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan Başkan Vekilliği görevine de Arif Fırtına seçildi. Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Şahin, 2 yıllık görev süresine önemli çalışmaları sığdırdıklarını, pandemi nedeniyle yarım kalan projelerin ise teker teker hayata geçirileceğini söyledi. Başkanlığının yeni döneminde de RTÜK’ün milli ve manevi değerleri özenle korumaya devam edeceğini vurgulayan Şahin, yeni projelerle vatandaşlara hizmet etmek için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

'LİSANSLAMA SÜREÇLERİNİ BAŞLATTIK'

Yayıncılık alanını paydaşlarla birlikte düzenlediklerini ifade eden Şahin, "İnternet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık alanında önemli atılımlar yaparak yerli ve yabancı platformların lisanslama süreçlerini başlattık ve bu alandaki yoğun çalışmalarımız sürüyor. Yeni dönemimiz de yeni umutlarla ve çok güzel projelerle geçecek inşallah. Ara vermek durumunda kaldığımız, sektörümüzün önemli isimleriyle istişarelerde bulunduğumuz ve artık geleneğimiz olan 'Medya Buluşmalarını', 'RTÜK-Üniversite Buluşmalarını' daha da zenginleştirerek yeniden başlatacağız. Her zaman söylediğimiz üzere sadece ceza veren değil, aynı zamanda yayıncılarımızı cesaretlendiren ve ödül veren bir kurum olma hedefimiz doğrultusunda 'Medya Mükemmellik Ödüllerini' yeni dönemde hak sahiplerine dağıtacağız" dedi.

'REKLAM SÜRELERİ' MÜJDESİ

2021'de paydaşlar ile güçlü iletişimi artırarak ortak akılla güzel işler yapmayı planladıklarını anlatan Şahin, "Bu vesileyle buradan bir müjde de vermek istiyorum. Yayıncılarımızın bizlerden talepleri olan reklam süreleriyle ilgili yasal düzenlememizi tamamladık. Çalışma yakında TBMM'ye sevk edilecek. Yayıncılarımızın çok memnun olacağını tahmin ettiğim düzenleme TBMM'de yasalaştıktan sonra yürürlüğe girecek" diye konuştu.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İletişim Başkanlığı'nın destekleriyle Mayıs ayında Uluslararası İslamofobi Sempozyumu'nu, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA ile birlikte düzenleyeceklerini, çalışmaları devam eden ve Üst Kurulun 26 yıllık mazisini anlatan ‘RTÜK Kataloğunu’ ve periyodik RTÜK dergisini de yakında çıkaracaklarını bildirdi.

DHA

Son Güncelleme: 25.01.2021 14:48
Anahtar Kelimeler:
RTÜKBaşkanEbubekir Şahin
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