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Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi

Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
12 Eylül 2021 Pazar 17:40
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Safkan Elit Arap Koşu Tayı satış ihalesi

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün yetiştirdiği Safkan Elit Arap Koşu Tayları, açık artırma usulüyle ihaleye edilecek.


15 baş Safkan Elit Arap Koşu Tayının satış ihalesi, 28 Eylül 2021 Salı günü İstanbul Veliefendi Hipodromunda Sultansuyu Tarım İşletmesi Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak.


İhale Şartnamesi, TİGEM Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar-Ankara adresine veya Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü-Malatya’da görülebilir.

İhale ile alakalı ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.09.2021 17:40
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