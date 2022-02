Sağlık-Sen: Ocakta 57 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamada, ocak ayında da sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin devam ettiği belirtildi. Her geçen gün sağlıkta şiddetin arttığı belirtilerek, "Sağlıkta şiddet, yeni yılın ilk ayında yine tavan yaptı. Ay boyunca 68 saldırganın neden olduğu 30 şiddet olayında, 57 sağlık çalışanı mağdur oldu. Günübirlik tepkiler ve cezai müeyyidelerin caydırıcı olmaması maalesef sağlıkta şiddeti körüklemekte. Sağlıkta şiddet sorununu görmezden gelmek nitelikli sağlık sistemini zedelerken, şiddet sarmalını da içinden çıkılmaz bir hale sokmaktadır. Başta Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere konuyla ilgili tüm paydaşların bir an önce somut adımlar atması gerekmekte. Aksi takdirde alarm veren sağlıkta şiddet, sağlık sistemine ciddi anlamda zarar vermeye devam edecektir" denildi.

'25 SALDIRGAN HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI'

'Sağlıkta Şiddete Karşı Acil Eylem Planı’nın ivedi hayata geçirilmesi gerektiği kaydedilerek, "Ay boyunca 30 şiddet olayının 5’ini hastalar gerçekleştirirken, 19’una hasta yakınları, 1’ine yönetici, 5’ine ise kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Hasta ve hasta yakınlarının saldırgan tutumu, sağlık çalışanları arasında korku salmış durumda. Ocak ayında 30 şiddet vakasının 25’i hem fiili hem sözlü, 5’i ise sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 30 şiddet olayının 20’si hastanelerde vuku bulurken, 5 olay aile sağlığı merkezlerinde, 5 olay ise saha çalışmaları esnasında cereyan etti. Ay boyunca 17 hemşire, 16 doktor, 12 acil sağlık hizmetleri çalışanı, 2 güvenlik ve 10 da diğer sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu. Ocak ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebep olan 68 saldırganın 25’i hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 11 saldırgan serbest bırakılırken, 14 saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Kamu görevlisi 1 saldırgan açığa alınırken, 17 saldırgan tutuklandı" denildi.

'ŞİDDETİN ÖNLENMESİ TOPLUMSAL MÜCADELE İLE SAĞLANIR'

Raporu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, "Her geçen gün sağlıkta şiddetin boyutu artarken, şiddet mağduru olan sağlık çalışanı sayısı tavan yaparken hala yeterince önlem alınmamış olması kabul edilebilir bir durum değildir. Sağlık-Sen olarak verdiğimiz mücadele ve yayınladığımız raporlar vesilesiyle kamuoyunda şiddete karşı duyarlılık oluşmaya başlamıştır. Yeterli görmesek de Ocak ayı içerisinde 17 saldırganın tutuklanmasında bu duyarlılığın etkisi olduğuna inanıyoruz. Sağlıkta şiddetin önlenmesi noktasında başarının ancak toplumsal bir mücadele ile sağlanacağını düşünüyoruz. Bu noktada Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın yaptığı görüşmede sağlık çalışanlarına şiddete karşı yeni önlemlerin alınacağının açıklanması umut verici ve sevindirici. Öncelikle sağlık kuruluşlarına herhangi bir kesici, delici, yaralayıcı cisimle kolaylıkla girmenin önüne geçilmeli. Özellikle şiddet olaylarının en çok yaşandığı acil servislerde görev yapan güvenlik görevlilerinin nitelikleri ve yetkilileri artırılmalı. Ayrıca şiddet uygulayanlara yönelik verilen cezaların artırılması sağlanmalı ve ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılması’, ‘iyi hal indirimi’ gibi cezaları erteleyen ve hafifleten hükümlerin ortadan kaldırılması gerekmekte" dedi.