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Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'de sahte alkol kullandıkları iddiasıyla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınan İlhami Kalfa ve Hüseyin Yılmaz da yaşamlarını yitirdi. Şehirde sahte alkolden yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Ekim 2020 Pazar 17:02
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Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Sahte alkolden ölenlerin sayısı 10'a çıktı. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören İlhami Kalfa ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Hüseyin Yılmaz'ın, dün gece saatlerinde fenalaştıkları, yapılan müdahalelere rağmen sabah saatlerinde yaşamlarını yitirdikleri belirtildi. Kalfa ve Yılmaz'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Öte yandan olayla ilgili soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmirKarabağlarSahteAlkolZehirlenmeölüm
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