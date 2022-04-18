Sahte SMS ile HGS dolandırıcılığına dikkat!

“HGS borcunuz var, ödemezseniz icra başlayacak” şeklinde sahte bir avukat ismiyle gelen mesajlar kullanıcıları mağdur ediyor. Gönderilen SMS’te insanlara, ödenmemiş HGS borcu olduğu belirtiliyor, mesajla birlikte iletilen linke tıklanması gerektiği söyleniyor. Borcun ödenmemesi durumundaysa icra başlatılacağı söyleniyor. Yönlendirilen sahte HGS linkine tıklayan kullanıcılardan, T.C. kimlik numarasını ve araç plakasını yazması isteniyor. Daha sonra sahte bir borç bakiyesi gösteriliyor ve sonraki sayfada kredi kartıyla borcun ödenmesi talep ediliyor.

Şikayetvar üzerinden mağduriyetlerini belirten tüketicilerden bazıları binlerce lira dolandırıldıklarını dile getirerek yardım talebinde bulunurken, sahte SMS gönderilen kimi kullanıcılarsa diğer insanları uyararak bu tuzağa düşmeyin diyor.

VATANDAŞLARDAN GELEN BAZI MESAJLAR

İşte HGS dolandırıcılığıyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan bazı mesajlar:

ARACIM OLMADIĞI HALDE HGS BORCUNUZ VAR DİYE SMS GELDİ

“Üzerime araç ve HGS olmamasına rağmen bir SMS geldi. Borcunuz var yazmışlar. Link vermişler. Mesaj bir avukattan gelmiş görünüyor. Av. K**T***. İcra işlemi olmaması için linke tıklayın diyor. HGS ve karayolları müşteri hizmetlerinden kontrol ettirin!”

“HGS ve aracım olmamasına rağmen tarafıma ödenmemiş borcum olduğunu belirten ve ödenmemesi durumunda icra başlatılacağını söyleyen bir mesaj geldi. En sonunda Av. Aydın Kurt ismi mevcut ve bir link var. Yanlışlıkla linke tıklayıp çıktım böyle bir borcum var mı yok mu e-devlet’te gözükmüyor.”

KARTIMDAN 1458 TL ÇEKİLDİ

“05.04.2022 günü saat 16.30 sıralarında telefon numarama HGS borcunuz bulunmaktadır mesajı geldi. İcra işlemleri başlatılmaması adına ödeme yapmak için Av. C** B** şeklinde bir SMS aldım ve adıma kayıtlı aracımın HGS borcu olabileceği düşüncesi ile bu linke tıkladım. Beni PTT HGS yazılı bir uygulamaya yönlendirdi. Bu sayfada T.C. ve araç plaka numaramı girerek karşıma çıkan ödeme tutarını görüntüledim. Bunun üzerine kart bilgilerimi gireceğim bir alana yönlendirilerek ödeme yapmam istendi ve bu sırada ben aracıma ait olabileceğini değerlendirdiğim HGS borcumu ödemek isterken beni farklı içerikler satın aldırılarak kredi kartımdan 486+486+486 şeklinde toplamda 1458 TL’lik ödeme tarafıma yansıtıldı ve ben yanıltıldım. Bu durumun düzeltilmesini kartımdan kesilen meblağın tarafıma iadesini talep ediyorum.”

KREDİ KARTIMDAN 2 SEFER ÜST ÜSTE ÇEKİM YAPILDI

“HGS borcunuz var diye mesaj geldi. Sorguladım PTT kanalına attı. Ödeme yapmak istedim. Meğer oyunmuş. Kredi kartımdan 2 sefer üst üste çekim yapıldı bankaya gerekli şikayette bulundum, işlem iptalini istedim. Bilginiz olsun diye paylaşım yapıyorum.”

ASILSIZ MESAJ GÖNDERİLİYOR

“0535969** numaradan gelen asılsız mesaj. SMS atıp link yolluyorlar. Asla tıklamadım ama HGS borcunu bu şekilde tahsil etmez devlet. Ve hiç HGS borcum yok. E-devlet'ten kontrol edebiliyorum. Adam kendini Av.** olarak tanıtıyor.”

ŞAHSİ BİLGİLERİMİZE NASIL ULAŞIYORLAR?

"Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk. T. C./Rz84x Av. S*** t*** " şeklinde mesaj geldi ve sayfaya girip sorgu yaptığımda 396 TL borç çıktı. Ancak böyle bir borcum yok? Bunun sorgulaması yetkililerce yapıldığını düşünmüyorum. Ek olarak bu şahıs bilgisi nasıl alınıyor?”

1188 TL GİTTİ, İADEMİ YAPIN

“Sayın Abone ödenmemiş HGS borcunuz bulunmaktadır. İcra işlemlerinin başlatılmaması adına ödeme yapmak için; https://lk. T. C./Rz84x Av. S** t***” Böyle bir mesaj geldi. HGS borcunuz var diye kartımdan 1188 TL çekim yaptılar habersizce. Lütfen iademi yapın.”