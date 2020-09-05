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Sakarya’da işçilere saldırı iddiası yalanlandı 

Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada mevsimlik Kürt işçilerinin darp edildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı, kavganın fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşandığı belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Eylül 2020 Cumartesi 09:50
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Sakarya’da işçilere saldırı iddiası yalanlandı 

Bazı sosyal medya hesapları ile sitelerde Kürt fındık işçilerine yönelik saldırı yaşandığı haberleri yer aldı. Olayın, Kürt fındık işçilerine yönelik bir saldırı olmadığı, Kocaali ilçesine bağlı Selahiye Mahallesi’nde hisseli bir fındık bahçesinde, fındık bahçesi sahipleri arasında yaşandığı belirlendi. 22 Ağustos tarihinde K.K., yanında fındık işçileriyle birlikte fındık topladığı sırada bahçeye gelen ve tarlada hisse ortağı olduğu iddia edilen H.Ş. beraberinde R.T.Ş ve E.G ile K.K’den işçileri alıp bahçeden çıkmasını istedi. K.K. fındık toplama sırasının kendisinde olduğunu belirterek, H.Ş. ile tartışmaya başladı. Sinirlenen H.Ş., K.K. ve tarlada fındık toplayan işçilere saldırmaya başladı. H.Ş. kullandığı otomobili, K.K. ve fındık işçilerinin üzerine sürdü. Yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan H.Ş, R.T.Ş. ve E.G. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sakarya Valiliği konuyla ilgili açıklama yaparak, kavganın fındık bahçesi sahipleri arasında yaşandığını belirtti. Valilik açıklamasında, "Bugün bazı sosyal medya platformları ile haber sitelerinde ilimizde mevsimlik tarım işçilerinin darp edildiği yönünde iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada, 22 Ağustos tarihinde İlimiz Kocaali ilçesinde fındık bahçesinin sahipleri arasında yaşanan tartışmanın sonucunda arbede yaşandığı, şahıslardan birinin aracını diğer kişinin üzerine sürdüğü, bu esnada Mardin nüfusuna kayıtlı iki kadın işçi ile Düzce nüfusuna kayıtlı bir erkek işçinin yaralandığı, olayın yargıya intikal ettiği ve Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat yapılarak soruşturmanın devam ettiği anlaşılmıştır. Bu konunun bugün değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen olayla bir bağlantısı tespit edilememiştir.” ifadelerine yer verdi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaIşçiKavgaFındıkBahçeSakarya Valiliği
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