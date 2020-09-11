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Samsun'da kenevir hasadı bereketi

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı, bu yıl 6 bin dekara yükseldi. Bunun 3 bin 500 dekarlık alanını kapsayan Samsun’da, kenevir hasadına başlandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de 19 il için kenevir ekim izni verildiğini belirterek, hasat döneminin yaklaşık 2 ay devam edeceğini belirtti. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Eylül 2020 Cuma 10:28
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Samsun'da kenevir hasadı bereketi

Türkiye'de kenevir ekim alanı, bu yıl artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2019'da Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili yaşanan hareketlilik sürüyor. Türkiye'de kenevir ekim izni verilen 19 kentten biri olan Samsun, bu üretimin öncülüğünü üstleniyor. 2020 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin dekar kenevir üretim alanı bulunurken, bunun 3 bin 500 dekarlık alanı Samsun'da yer alıyor. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle farklı zamanlarda ekimi yapılan kenevirde, yeni hasat dönemi de başladı. Boyu yaklaşık 4 metreye kadar ulaşan kenevir için Ağustos ayının ortasında başlayan hasat Ekim ayının sonuna kadar sürecek.

Covid-19 salgını sürecinin kenevir ekim döneminde kaymalara neden olduğunu dile getiren Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Selim Aytaç, "Bu yıl pandemi sürecinin en yoğun yaşandığı dönem ile kenevir ekim döneminin aynı zaman gelmesi sebebi ile beklediğimiz miktardaki ekim alanını göremedik. Ayrıca pandemi nedeniyle ekim zamanında bazı kaymalar yaşandı. Normalde sahil bandı mart ayında, iç kesimlerde ise nisan ayında ekimi beklerken bazı bölgelerde ekim işlemi mayıs ayına sarktı. Şu anda özellikle lif hasadımız başlamış durumda, tohum hasadı önümüzdeki günler içinde başlayacaktır ve ekim ayının ortalarına kadar hasat devam eder. Ekim ayı içinde tohum hasatları tamamlanmış olur" diye konuştu.

'YERLİ TOHUMUMU HİÇ KAYBETMEDİM'

Kenevir üretiminde artış olduğunu söyleyen çiftçi Selami Çakır, "Ben kendimi bildim bileli kenevir üretimi yapıyorum ve ekimi hiç bırakmadım. Eski zamanlarda ihtiyaçlarımızı hep kenevirden karşılıyorduk, kenevir bu yörenin geçim kaynağıydı. Daha sonra plastik ürünler çıkınca kenevir değerini kaybetti. Ancak ben az da olsa üretmeye devam ettim ve yerli tohumu hiç kaybetmedim. En geç mart ayında ekimini yapıyoruz biz kenevirin. Ancak bu yıl Nisan ayında ekimi yapabildik. Ben bu yıl 25 dönümde kenevir ekimi yaptım. Son dönemlerde üretimi azalmıştı ancak teşvikler arttıktan sonra üretimde de artış yaşandı. Biz kenevirin dönümünde 2 bin lira kazanıyoruz. Dönümünden 2 bin lira kazanabildiğimiz başka bir mahsul yok" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKenevirHasat
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