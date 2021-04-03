Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 11
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1430
ALTIN
454.191
DOLAR
8.1664
STERLİN
11.2940
EURO
9.6048
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52 Öğretim Üyesi alıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi 52...
200 Sözleşmeli Personel alınacak
200 Sözleşmeli Personel alınacak
İSDEP Bireysel Mali Yönetim Danışmanı istihdam edilecek
İSDEP Bireysel Mali Yönetim...
Mersin Mezitli'de 54 adet konut kura ile satışa sunuluyor
Mersin Mezitli'de 54 adet...

Samsun'da mezgit, barbun ve somona talep

SAMSUN’da, yaklaşan denizlerde av yasağı öncesi tezgahlarda en fazla yer bulan mezgit, barbun ve somon balıkları yoğun talep görüyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2021 Cumartesi 10:03
0 Okunma
Samsun'da mezgit, barbun ve somona talep

1 Eylül’de başlayan denizlerde av döneminin sonuna yaklaşılıyor. 15 Nisan tarihi itibari ile başlayacak av yasağı öncesi vatandaşlar, tezgahlara yöneldi. Günlük tutulan son taze balıkları tüketen vatandaşlar en çok ilgiyi mezgit, barbun ve somon balıklarına gösteriyor.

Balık sezonunun yavaş yavaş sonuna gelindiğini söyleyen balıkçı Emirhan İlhan, “Nisan aylarında av yasakları başlar. 1, 2 ay boyunca iyi hamsi yakalayamadık, iyi hamsi olmadı. Hamsinin yerini mezgit, barbun ve somon gibi balıklar tuttu. Yasaklardan sonra ne olur bilemiyoruz ama şu anda mezgit ve barbunumuz var. Onların yanında levrek, somon ve çupra gibi ızgara balıkları da var. Balıkların tezgaha bol gelmesi çok geç başladı. Yağışlar ve yasaklar olduğu için balıkçılarda müşterilerde biraz mağdur oldu. Besin değeri yüksek olduğundan vatandaşımızın balığa ilgisi var. Fiyatlar yükselmiyor ama indirim de yok. Çupra 40, levrek 50 liradan başlıyor. Mezgit balığının fiyatı 25-30 liraya kadar düştü. Barbun günlük geldiği için miktarına göre fiyatı değişiyor. Şu anda barbun fiyatı 45 TL ama biraz daha düşer diye ümit ediyorum” şeklinde konuştu.

‘KARADENİZLİ BALIK YEMEYİ SEVİYOR’

Son günlerde daha az balık tutulduğunu belirten balıkçı Doğukan Yılmaz, “Şu anda en çok tutulan ve talep gören balığımız mezgit. Barbun balığına da taze olduğu için vatandaşlar tarafından talep gösteriliyor. Deniz az da olsa bize bir şeyler veriyor. İşlerimiz yolunda Allah’a şükür olsun. 15 Nisan tarihi itibari ile yasaklar gelecek ama balık satışlarımız devam edecek. Yasaklardan sonra olta balıkçılığı başladığı için mezgit, barbun, levrek ve çupra gibi balıkların satışına devam edeceğiz. Vatandaşlar protein ve omega-3 ihtiyacını gidermek için çokça balık tüketiyor. Somon balığının protein değeri yüksek olduğu için çok satılıyor. Karadeniz Bölgesi’nde yaşayan insanlar balık yemeyi seviyorlar” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunBalıkMezgitBarbunSomon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ByLock kullancısı ihraç öğretmen Adana’da yakalandı
ByLock kullancısı ihraç öğretmen Adana’da yakalandı
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Ev ziyaretlerinden kaçınalım
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy: Ev ziyaretlerinden kaçınalım
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans