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'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
15 Mayıs 2022 Pazar 19:14
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

MUĞLA, (DHA)-

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
MuğlaFethiyeYeni ÇağrıSAUNASiverekSARALLARSUÇ ÖRGÜTTLERİGözaltı
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