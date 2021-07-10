Satın almak yerini kiralamaya bıraktı

Gayrimenkul, otomobil gibi kiralamaların dışında artık yüksek teknolojili ürünler, bebek bakım ürünlerinden spor aletlerine kadar pek çok cihaz kiralanabiliyor. Satın almak istemeyen, bütçesi satın almaya yetmeyen, ürünü denemek isteyen, evde uzun süreli yer kaplasın istemeyen tüketicilere kiralabunu.com 1, 3, 6 ve 12 aylık ürün kiralama imkanı sunuyor. Sektörün Türkiye'deki temsilcisi kiralabunu.com'un CEO'su Simon Sinan Ventura, yurt dışındaki benzer örneklerden ilham alarak böyle bir platformu Türkiye’ye taşıdıklarını söyledi. Ventura, popüler scooter hizmetlerine nazaran daha uygun fiyat sunduklarına dikkat çekerek, “Diğer hizmetler günlük olarak ciddi bir rakama gelebiliyor. Kiraladığınızda ise günde 5 lira gibi bir rakamdan başlayabiliyor ve scooter size ait olmuş oluyor. Kiralama periyodu içerisinde istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Fiyatların 5’te 1’i gibi rakamlara geliyor” diye konuştu.

UYGUN FİYATLI ÇÖZÜMLER YARATMAK İSTEDİK

Türkiye’de vatandaşın kiralama sistemine alışık olduğuna dikkat çeken Ventura, “Biz daha uygun fiyatlı çözümler yaratmak istedik. Son dönemin trendi olan paylaşım ekonomisinin bir örneğini Türkiye’de sunuyoruz. Biz bu kadar talep alacağını beklemiyorduk. Halkımız tarafından çok pozitif karşılandı” dedi.

YENİ NESİL, ÜRÜNLERE BAĞIMLI KALMAK İSTEMİYOR

Yeni neslin ürünlere bağlı kalmak istemediğini ifade eden Ventura, bu durumu teknolojik ürünlerin lansman süresinin kısalmasına bağladı.

Her sene yeni bir teknoloji ile karşılaşıldığını belirten Ventura, “Her sene yeni bir telefon, teknoloji çıkıyor. 2 senede bir bütün hayatımız değişebiliyor. Bazı programları birkaç yıl içinde cihazlarda kullanamıyoruz ve yenilemeye gitmek zorunda kalıyoruz. Yeni nesil teknolojiyi yakından takip ettiği için sistemi çok özümsedi ve hızlı bir talep gerçekleşti” diye konuştu.

“DOLAPTA VE CEPTE GEREKSİZ YER KAPLAMIYOR”

Platformun ocak ayı itibariyle başladığını hatırlatan Ventura, ürün kiralamanın avantajlarını şu sözlerle anlattı:

“6 ay sonra bebeğiniz büyüdüğü zaman farklı bir ürün kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Eski koşu bantları, senelerce yerinde durup hiç kullanmadığımız cihazlar arasında. Yazın binip kullandığımız, kışın ise yüzüne bakmadığımız scooter gibi ürünleri kısa süreli kiralama opsiyonu insanlar tarafından çok iyi karşılandı. Kredi kartı bloke etmiyorlar ve istedikleri gibi yavaş yavaş ödeyebiliyorlar. Kiralama süreci sonunda geri vererek dolaplarında ve ceplerinde gereksiz bir yer kaplamıyor.”

EN ÇOK TALEP 18-35 YAŞ ARASI ERKEKLERDEN GELİYOR

En çok talebi bugüne kadar erkek tüketicilerden aldıklarını söyleyen Ventura, “En çok talep bugüne kadar erkeklerden geldi özellikle ev teknolojisi ve anne bebek ürünlerini sunuma açtıktan sonra kadın müşterilerimiz de oldu. Hızlı bir atılımla erkek kadın dengesini korumaya çalışıyoruz. Yaş olarak 18-35 yaş en fazla talebi gösterdi. Elektronik cihazlara talep çok yoğun ve bu yaş kitlesi bir sahibiyet duymak için sermayesini bir ürün üzerine bağlama ve cebinden o kadar nakiti çıkararak kullanım yapmaktan ziyade kiralama yapıp her sene yenileyebileceği bir alternatife çok sıcak baktı” diye konuştu.

EN ÇOK BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU TERCİH EDİLİYOR

En çok tercih edilen ürünler arasında bilgisayar ve cep telefonu geldiğine dikkat çeken Ventura, “Öğrenciler ve firmaların dönemsel ihtiyaçları, uzun dönem cep telefonunu yenilemek isteyen insanların talepleriyle beraber en yoğun talep bu iki kategoride oldu. Günlük 2-3 liradan başlayan cihazlarımız mevcut. Akıllı saatler cep telefonlarıyla başlıyor. Cihazın değeri arttıkça aylık bedelleri de artıyor. Koşu bantlarında aylık rakamlar 100-150 liralarla başlıyor ve özelliklerine göre 300 liralara kadar çıkabiliyor. Koşu bandını aldınız, 3-4 ay kullandınız burada toplamda cebinizden 300-500 arasında bir rakam çıkacak. Diğer taraftan bakınca koşu bandını binlerce liradan alıp evinizde saklayacaksınız. Hem yer işgal edecek hem de bütçenizi ertesi seneye kadar kullanmayacağınız bir cihaz için bağlıyor olacaksınız. Bu nedenle koşu bantlarında ciddi bir atılım var” ifadelerini kullandı.

Ventura, her ay yüzde 50’den daha fazla büyüme gösterdiklerine vurgu yaparak, “Hedefimiz bir gün insanların ‘satın almıyım-kiralıyım’ düşüncesine gelene kadar devam etmek” dedi.