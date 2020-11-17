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Şato villaları yapan şirkete 1 yıl mühlet kararı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, yalnızca Arap müşterilere satışı yapılan ve şatoları andıran mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirketin yaptığı konkordato başvurusu sonucu görülen davada, şirket lehine karar çıktı. Projeyi yapan Sarot Grup'a haciz işlemi gerçekleştirilmemesi ve borçların ödenmesi için 1 yıllık mühlet kararı verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Kasım 2020 Salı 16:05
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Şato villaları yapan şirkete 1 yıl mühlet kararı

Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı. Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.

İFLAS KARARI KALDIRILIP, SATIŞ VE İNŞAAT İZNİ VERİLMİŞTİ

Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.

YENİDEN KONKORDATO BAŞVURUSU SONUCUNDA 1 YILLIK SÜRE VERİLDİ

İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, başvuru dilekçesinde kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğu belirtti. 13 Kasım'da İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi. 1 yıl boyunca borçlarını ödemesi için mühlet kararı verilen şirketin toplam borcunun 80 milyon lira olduğu öğrenildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
şatoVillaMudurnu
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