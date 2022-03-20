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Savaşın ortasında kalan kaptan: Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
20 Mart 2022 Pazar 18:36
Savaşın ortasında kalan kaptan: Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik

TRABZON, (DHA)- UKRAYNA'ya Ro-Ro seferi düzenleyen, Türk bandıralı geminin kaptanı Trabzonlu Yusuf Sevgi, savaşın ilk günlerinde Chornomorsk Limanı’na kısa mesafe kala 64 yolcu ve 30 kişilik mürettebat ile geri dönmek zorunda kaldı. Savaşın ortasında kaldıkları korku dolu anları anlatan Sevgi, “Gemiler bombalanıyordu, panik içindeydik. Savaş gemisi bize, geri dönün, diyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye’ye varana kadar çok korktuk” dedi.

Zonguldak’tan demir alınıp, Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı'na doğru 64 yolcu ve 30 kişilik mürettebat ile yola çıkılan, TIR ve narenciye yüklü 8 bin 919 grostonluk Türk bandıralı Ro-Ro gemisiyle varışa 2 saatlik mesafe kala Rus savaş gemisinden yapılan ‘geri dönün’ ikazları sonrası geri dönülmek zorunda kalındı. Ukrayna'nın Odessa açıklarında Türk sahipli 'Yasa Jupiter' adlı kuru yük gemisine bomba isabet ettiği anlara da tanık olan geminin 3'üncü kaptanı Trabzonlu Yusuf Sevgi, savaşın ortasında rotalarını değiştirmek zorunda kaldıkları korku dolu anları anlattı.

'KARGO GEMİLERİNE BİLE BOMBA ATILIYORDU'

Yola çıktıklarında savaşın henüz başlamadığını söyleyen Yusuf Sevgi, “Her zamanki gibi TIR'ları Zonguldak’tan yükledik ve Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı’na doğru yola çıktık. Yola çıktığımızda Rusya ve Ukrayna arasında gerilim vardı ama savaş henüz başlamamıştı. Gemide telefon çekmiyor ama televizyon çekiyordu. Ukrayna’da olan olayları televizyonda haber kanallarından takip ediyorduk. Ukrayna’nın Chornomorsk Limanı'na yaklaşmamıza 2 saatlik mesafe kala Rus savaş gemisi, Ukrayna kara sularında bize 'geri dönün' uyarılarında bulundu. Sadece bize değil o tarafa giden bütün gemilere aynı uyarıyı yaptılar, rotamızı değiştirdik" dedi.

Kargo gemilerine de bomba atıldığını ve çok korktuklarını belirten Sevgi, "Genel telsizden 'Yasa Jupiter' adli geminin kaptanı Rus savaş gemisine sürekli sesleniyordu ama cevap gelmiyordu. Aradan 1 saat geçmedi, yemeğe indiğim zaman 'Yasa Jupiter' adlı geminin bombalandığını duydum. Zaten şirketimiz bize uydudan ‘Acil geri dönün’ diye mesaj attı. Herkes panik içindeydi. Bulunduğumuz kara sularında bir savaş vardı ve savaş gemisi bize, geri dönün, diyordu.  Gemiler bombalanıyordu. Kargo gemilerine bile bomba atılıyordu. Türkiye’ye varana kadar çok korktuk. Allah’a şükürler olsun ki sağ salim ülkemize varabildik" diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Rabzonlu Yusuf SevgGemiBombaYeni ÇağrıKargoUkraynaRoRoTürkChornomorsk Limanı
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