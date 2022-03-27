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Savaştan kaçan kadın İstanbul'da bebeği ile savaş karşıtı eyleme katıldı

BEBEĞİ İLE SAVAŞ KARŞITI EYLEME KATILDI

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
27 Mart 2022 Pazar 17:03
Savaştan kaçan kadın İstanbul'da bebeği ile savaş karşıtı eyleme katıldı

İSTANBUL,(DHA) - RUSYA'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından eşini bırakarak 2 çocuğu ile ülkesini terk eden Alona Hrynenko, İstanbul'da savaş karşıtı eyleme katıldı. Kucağında 1 buçuk yaşındaki bebeği ile Rusya'yı protesto eden Alona Hrynenko,"Küçük bir şehirde yaşıyorduk, her yer bombalandı ve şehir diye bir şey kalmadı" dedi. 

İSTANBUL'DAKİ ARKADAŞINA SIĞINDI

Ukrayna Kharkiv'de yaşayan Alona Hrynenko(35), Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı sonrası eşi Igor Hrynenko, 1 buçuk yaşındaki oğlu Daniel ve 4 yaşındaki kızı Evhenia ile yol güvenliği nedeniyle 3 gün süren zorlu yolculuğun ardından Macaristan sınırına ulaştı. Igor Hrynenko, erkeklerin ülke dışına çıkışı yasak olduğu için eşi ve çocuklarını sınırdan geçirdikten sonra Ukrayna'da kaldı. İki çocuğuyla çaresiz kalan Alona Hrynenko, 5 yıl önce İstanbul'a yerleşen Kharkiv Pedagoji Akademisi'nden arkadaşı Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan'ın daveti üzerine Macaristan'dan bindiği uçakla İstanbul'a geldi. Alina Kılıçaslan ve eşi Levent Kılıçaslan, havalimanında karşıladıkları Alona Hrynenko ve çocuklarını evlerine götürerek misafir etti. 

BEBEĞİ İLE SAVAŞ KARŞITI EYLEME KATILDI

Gözü kulağı Ukrayna'da olan Alona Hrynenko, iki çocuğu ile birlikte Beyoğlu'ndaki savaş karşıtı eylemde yerini aldı. Rusya'nın saldırılarına karşı günlerdir süren protestolara katılan Alona Hrynenko, kucağındaki bebeğiyle dikkat çekti. 

Alona Hrynenko, "Küçük bir şehirde yaşıyorduk, her yer bombalandı ve şehir diye bir şey kalmadı. Saldırının başlamasıyla elektrik, gaz ve ısıtmalar kesildi. Çocuklarım hastalanmaya başladı. Eşim bizi Macaristan sınırına götürdü. Macaristan'a ulaşmamız 3 gün sürdü. Biz Macaristan sınırını geçtik ve İstanbul'a geldik. Okul arkadaşım, çocuklarımı ve beni burada misafir ediyor. Onun da 2 çocuğu var. Burada güvendeyiz ama eşim erkeklerin ülke dışına çıkışları yasak olduğu için Ukrayna'da kaldı. Onun için üzgünüm. Her gün onunla iletişime geçmeye çalışıyoruz" diye konuştu.  


 

DHA

Son Güncelleme: 27.03.2022 17:14
Anahtar Kelimeler:
SavaşEylemUkraynaRusyaYeni Çağrı
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