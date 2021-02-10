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Şehit ailesinden terör operasyonlarına destek

ZEYTİN Dalı Harekatı’nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun (23) ailesi, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara destek verdi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:41
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Şehit ailesinden terör operasyonlarına destek

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu, şehadetinin üçüncü yıl dönümünde, ailesi ve arkadaşları tarafından mezarı başında anıldı. Şehit ailesi, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'te bölgelerinde başlatılan Eren-8 Amanoslar Operasyonu ve ülke genelinde terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlara destek verdiklerini ifade etti.

Şehit Sergen Pamukçu'nun annesi Seliz Pamukçu, oğlunun şehadete yürümesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini belirterek, "Vatan için yapılan her operasyonu destekliyorum. Allah hepsinden razı olsun ki; biz hiçbir askerimizin hakkını ödeyemeyiz. Ne mutlu Türküm diyene, ezanımız dinmesin, bayrağımız hiçbir zaman inmesin, Allah askerlerimizi eksik etmesin. Vatan toprağında yaşayıp, vatan hainliği yapanlara hakkımı helal etmiyorum” dedi.

'OĞLUM ŞEHİT OLACAĞINI BİLİYORDU'

Oğlunun şehit olmadan önce kendisini aradığını gözyaşlarıyla anlatan anne Pamukçu, "Oğlumla konuştuğumda, ‘özel olarak bizi seçtiler, çok mutluyum gittiğim için. Anne öyle mağaralar var ki, Hatay’ın içine kadar gelmiş o mağaralar, eğer biz olmasaydık, operasyon olmasaydı, Hatay elden gitmişti, iyi ki buradayız, vatan için canımız feda’ dedi. ‘Bizi görünce kaçıyorlar, etek giyip kaçıyorlardı’ dedi. Oğlum şehit olacağını biliyordu, şehit olmadan bir gün öncesinde beni aramıştı, ‘anne yarın sabah sana gelirlerse, sakın ağlama. Başını dik tut, komutanlarım gelecek’ dedi. Oğlum neden gelecekler dediğimde, ‘anne belli mi olur, ben vatan için buradayım, çok güzel yerdeyim, ne mutlu beni doğurduğun için, çok mutluyum. Kafirlere sakın fırsat verme, başını dik tut ağlama’ dedi” diye konuştu

'GEREKİRSE BİZ DE CANIMIZI SEVE SEVE VERİRİZ'

Şehidin ağabeyi Selahattin Pamukçu ise, "Şehit ailesi olarak gururluyuz, hiçbir zaman için isyan etmedik çok şükür. Haklı olduğumuz davada, son nefere kadar canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Kardeşim şehit Sergen Pamukçu ile de gurur duyuyorum, Allah herkese nasip etmiyor bu makamı, inşallah bizlere de nasip olur, askerimizin, polisimizin her zaman arkasındayız. Gerekirse biz de canımızı seve seve veririz. Allah, devletimize milletimize zeval vermesin” dedi.

ŞEHİDİN SİLAH ARKADAŞLARINDAN ANLAMLI VİDEO

Şehit Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun silah arkadaşları, şehadetin yıl dönümünde ailesine anlamı bir video gönderdi. Türkiye’nin farklı bölgelerinde görev yapan Pamukçu’nın silah arkadaşlarının şehit ailesi için hazırladıkları video, duygulandırdı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSKTerörOperasyonşehitşehit Aileleri
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