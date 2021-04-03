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Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık

AMASYA'da, Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, kamuoyunun dikkatini çekmek için tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Nisan 2021 Cumartesi 09:57
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Şehzadeler şehri Amasya'da otizme 'mavi' farkındalık

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından dün akşam Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Amasya Kalesi, Kral Kaya Mezarları ve Kızlar Sarayı gibi tarihi mekanlar mavi ışıkla aydınlatıldı. 8 bin 500 yıllık tarihiyle birçok medeniye ev sahipliği yapan kentte, Yeşilırmak kenarına dizilen yalı boyu evleri de mavi ışıklarla aydınlatılarak otizme dikkat çekildi. Sokağa çıkma kısıtlaması ile kimsenin olmadığı kentte tarihi alanların dışında birçok yapıda da ışıklandırmalar mavi olarak yandı.

DHA

Son Güncelleme: 03.04.2021 09:58
Anahtar Kelimeler:
FarkındalıkDünya Otizm Farkındalık GünüOtizmAmasya
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