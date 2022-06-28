Selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Yenice ilçesinde incelemelerde bulunmak için Karabük’e geldi. Karabük Valiliği’nde son durumla ilgili bilgi alan Bakan Yanık, "Birkaç gündür Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerimizde ve bazı ilçelerde, köylerde bir yoğun yağış durumuyla karşı karşıyayız. Geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun, o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu ana kadar yaşamadık, inşallah yaşamayız da ama birkaç gün daha bu sürecin devam edeceğini meteoroloji, bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Selden etkilenen bölgelere toplam 2,5 milyon TL destek verdiklerini açıklayan Bakan Yanık, "Biz bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak il sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızın hesabına 500 bin lira toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik. Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız destekler. Saha ekiplerimiz hasar tespitleri, ihtiyaçları, tahliye edilmesi gereken yerleri, tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3’er bin lira tedbir mahiyetinde, geçici olarak evlerini tahliye temek durumunda kalan hanelerimize de 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Bunun için vakıflar gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu anlamda süreci takip ederek ihtiyaç olduğunda da vatandaşlarımıza yardımı yapacağız" dedi.