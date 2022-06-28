Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.524,55
ALTIN
976,51
DOLAR
16,65
STERLİN
20,36
EURO
17,54
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim Üyesi Alacak
Ankara Üniversitesi 159 Öğretim...
Kadir Has Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Dr....
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli Personel Alacak
Karabük Üniversitesi 50 Sözleşmeli...
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...

Selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selin vurduğu Bartın, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Karabük'e ilk aşamada toplam 2,5 milyon TL destek verdiklerini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Haziran 2022 Salı 17:07
Selden etkilenen bölgelere 2,5 milyon TL destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, selden etkilenen Yenice ilçesinde incelemelerde bulunmak için Karabük’e geldi. Karabük Valiliği’nde son durumla ilgili bilgi alan Bakan Yanık, "Birkaç gündür Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak merkezlerimizde ve bazı ilçelerde, köylerde bir yoğun yağış durumuyla karşı karşıyayız. Geçen yıl özellikle bu bölgede hatırlayacaksınız çok yoğun ve çok yıkıcı bir sel felaketiyle karşı karşıyaydık. Şükürler olsun, o süreç içerisinde aldığımız tedbirlerin etkisiyle bu sefer can kaybı şu ana kadar yaşamadık, inşallah yaşamayız da ama birkaç gün daha bu sürecin devam edeceğini meteoroloji, bize söylüyor. Bu çerçevede de bütün hazırlıklarımızı hem teknik anlamda hem lojistik anlamda bütün hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu. 

Selden etkilenen bölgelere toplam 2,5 milyon TL destek verdiklerini açıklayan Bakan Yanık, "Biz bakanlık olarak ilk elde Bartın, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak il sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarımızın hesabına 500 bin lira toplamda 2,5 milyon lira nakdi destek gönderdik. Bunlar acil ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız destekler. Saha ekiplerimiz hasar tespitleri, ihtiyaçları, tahliye edilmesi gereken yerleri, tedbiren tahliye edilen yerleri tek tek tespit ediyorlar. Özellikle hasar sebebiyle evlerini tahliye etmek durumunda kalan vatandaşlarımıza hemen avans niteliğinde 3’er bin lira tedbir mahiyetinde, geçici olarak evlerini tahliye temek durumunda kalan hanelerimize de 1500 lira nakdi destek sağlayacağız. Bunun için vakıflar gerekli çalışmalarını yapıyorlar. Bu anlamda süreci takip ederek ihtiyaç olduğunda da vatandaşlarımıza yardımı yapacağız" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Aile Ve Sosyal Hizmetler BakanıDerya YanıkSelFelaketDestekYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş
Marmaris'te orman yakan şüpheli, veresiye içki vermeyen marketçiyi tehdit etmiş
Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
Avrupa’nın gözü 'Anadolu Kartalı Tatbikatı'nda
Marmara Denizi'nde yeni tehlike; kaçak denizkestanesi avcılığı
Marmara Denizi'nde yeni tehlike; kaçak denizkestanesi avcılığı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans