Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1557
ALTIN
419.808
DOLAR
7.5633
STERLİN
10.5201
EURO
9.0399
Adana Havalimanı'nda ticari alan kiraya verilecek
Adana Havalimanı'nda ticari alan...
Meyve Suyu Üretim Tesisi Kurulumu İşi İhale Edilecek
Meyve Suyu Üretim Tesisi...
Çeşme'de 88 adet arsa satılacak
Çeşme'de 88 adet arsa...
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Maltepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...

Sevgilisine vurdurttuğu eski koca hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde boşandığı, ancak birlikte yaşadığı Gizem Yıldız’ın (30) ilişkisi olduğu öne sürülen Şıhmüslüm Kavut (26) tarafından silahlı saldırıya uğrayan Ömer Çelebi (30), tedavi gördüğü hastaneye yaşam mücadelesini kaybetti. Çelebi’nin cenazesinde, 9 yaşındaki kızı Duru’nun, “Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum” diye ağlaması, yürekleri dağladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Mart 2021 Pazar 17:40
0 Okunma
Sevgilisine vurdurttuğu eski koca hayatını kaybetti

Olay, 4 Mart gecesi ilçenin Şahin Özbilen Mahallesi'nde bir binanın 3'üncü katında meydana geldi. Ömer Çelebi, boşanmasına karşın birlikte yaşamaya devam ettiği Gizem Yıldız ve kızı Duru ile otururken, kapı zili çaldı. Kapıyı açan Ömer Çelebi, silahlı saldırıya uğradı. Çelebi, yakın mesafeden boynuna, göğsüne ve karnına isabet kurşunlarla kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Gizem Yıldız, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla Ömer Çelebi, Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Çelebi, buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çelişkili ifadeler veren Gizem Yıldız'ı çapraz sorguya aldı. Yıldız, saldırıyı, bir süredir birlikte olduğu Şıhmüslüm Kavut'un düzenlediğini söyledi. Bunun üzerine Şıhmüslüm Kavut gözaltına alındı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Ömer Çelebi'yi öldürmek için iki sevgilinin plan yaptığını belirledi. Kavut'un saldırıyı gerçekleştirmeden önce Gizem Yıldız’a, "Saat 21.00 gibi geleceğim. Kapıyı sen açma" diye mesaj attığı öne sürüldü. Gizem Yıldız'ın, olay anında kapıyı Ömer Çelebi’den açmasını istediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gizem Yıldız azmettiricilikten, sevgilisi Şıhmüslüm Kavut ise adam öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı.

‘BABA GİTME, BENİ BIRAKMA’

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi süren Ömer Çelebi, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çelebi’nin ölüm haberini alan yakınları, hastaneye gelerek gözyaşı döktü. Yakınları tarafından teslim alınan Çelebi’nin cenazesi, Ceyhan Asri Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazede Çelebi’nin kızı Duru’nun, “Baba gitme, beni bırakma. Seni çok seviyorum baba” diyerek ağlaması, yürekleri dağladı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmir'de eşini öldüren koca: İznim olmadan dışarı çıkıyordu 
İzmir'de eşini öldüren koca: İznim olmadan dışarı çıkıyordu 
MSB: Hakkâri'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi
MSB: Hakkâri'de 111 adet av tüfeği ele geçirildi
Bakan Koca: Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var
Bakan Koca: Yapacak çok işimiz, gidilecek çok yolumuz var
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans