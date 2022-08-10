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Siber saldırılar 2022’de rekor tazeleyecek

Mart 2020'de belirgin bir biçimde artış göstererek geçtiğimiz iki yılda tehdit potansiyeli giderek artan siber saldırıların, 2022 sonunda rekor tazeleyeceği tahmin edildi. Geçtiğimiz iki yılda küresel çapta küçük işletmelere yönelik veri ihlallerinin yüzde 152 arttığı görüldü. Daha büyük organizasyonları hedefleyen saldırılardaki artış yüzde 75 olarak ölçülürken, aradaki fark KOBİ’lerin siber risklere daha açık olduğu yönündeki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:14
Siber saldırılar 2022’de rekor tazeleyecek

PwC tarafından 66 ülkeden siber güvenlik uzmanları ve üst düzey yöneticilerle gerçekleştirilen Dijital Güven Araştırması’nın 2022 sonuçlarına göre, siber saldırıların bu yıl bir kez daha rekor kıracağı tahmin edildi. Başka bir raporda, küçük ve orta boyutlu işletmelerin (KOBİ) yarısından fazlasının (%53) geçtiğimiz yıl bir tür siber saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Varlığını koruyan riskler, dijital altyapıları her geçen gün daha çok benimseyen her ölçekten işletmeyi koruyacak güvenli ağ mimarilerine olan ihtiyacı bir kez daha ortaya koydu.

Konuyla ilgili gelişmeleri değerlendiren Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, “Siber güvenlik bugün iş sürekliliğinin ve başarının anahtarına dönüştü. KOBİ'lerin çoğunluğu, en basit haliyle birödeme sistemi tercih ederek dijital iş süreçlerinin kullanıcısına dönüşüyor. Özellikle finans ve ödeme gibi kritik iş süreçlerinde dijital platformların kullanımı, her ölçekten işletmeyi kötü niyetli kişilerin hedefi haline getiriyor” dedi. 

ORTALAMA MALİYET 75 BİN AVROYU BULUYOR

PwC’nin raporunda 2022 içinde en çok artacak siber saldırıların, bulut platformlara odaklanan saldırılar olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan fidye yazılımı, kötü amaçlı yazılım, tedarik zinciri ve kurumsal e-postalara yönelik saldırıların da hatrı sayılır bir biçimde artacağı tahmin edildi. Şirketlerin siber güvenlik risklerini değerlendiren başka bir raporda geçtiğimiz iki yılda KOBİ’lerin maruz kaldığı veri ihlallerinin yüzde 152 arttığının belirtildiğini hatırlatan Hintoğlu, “KOBİ’lerin çoğunluğu, dijital sistemlerinin uçtan uca güvenliğini sağlayacak işgücüne ve teknolojiye ne yazık ki hâlâ sahip değil. Bunu bilen kötü niyetli kişiler, asla bir siber saldırının hedefi olmayacağını düşünen ve 10’dan az çalışanı olan işletmelere odaklanıyor. Büyük şirketler olası bir veri ihlalinin olumsuz etkilerini daha kolay bertaraf edebilirken, küçük işletmeler işlerinden olmalarına sebep olabilecek ağır sonuçlara katlanmak durumunda kalıyor. Bir siber saldırının küçük işletmeye maliyetinin ortalama 75 bin avroyu bulduğunu gösteren veriler mevcut. Oysa siber tehditlere karşı etkin koruma sağlamak düşünüldüğü kadar zor değil. Berqnet olarak geliştirdiğimiz Güvenli Erişim Hizmeti (SASE) platformumuz, geleceğin ağ güvenliği mimarilerini bugünün işletmelerine hazır bir biçimde sunuyor. Kolay kurulan ve kolay yönetilen Berqnet SASE, güvenlik duvarı, Yazılım TanımlıGeniş Alan Ağı (SD-WAN), güvenli uzak bağlantı (VPN) ve Güvenli Web Ağ Geçidi (ZTNA) çözümlerini kapsayan bir çatı platform olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“100 YERLİ AR-GE, TÜRK LİRASI FİYATLAR”

KOBİ'lerin işlerini ve itibarlarını korumalarına yardımcı olacak siber güvenlik önerilerine de değinen Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Risklerin önemini anladıktan sonra ilk önce personelin eğitilmesi, kişisel düzeyde güçlü parola, iki faktörlü doğrulama gibi temel güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Berqnet olarak bu aşamadan sonraki ihtiyaçların tamamına yanıt veren SASE platformumuz ve güvenlik duvarı çözümlerimizle işletmelerin yanında oluyoruz. Sıfır güven yaklaşımını temel alan ve iş ağına bağlanan her cihazın doğruluğunu ve sınırlarını her erişim isteğinde sorgulayan, uzak cihaz ve çalışanların aynı ağa güvenli bir biçimde erişmesini olanaklı kılan, sistem yöneticilerine ağ üzerinde tam hakimiyet sunan Berqnet çözümleri, yüzde 100 yerli Ar-Ge çalışmalarının eseri. Öte yandan işletmeler, ihtiyaçlara göreölçeklenebilen, KVKK ve 5651 yasalarına uyumlu bir biçimde geliştirilen Berqnet SASE çözümünden TL fiyatlarla yararlanabiliyor. Berqnet olarak, 'Yılın En İyi Yerli Güvenlik Yazılımı Ödülü', 'KOBİ Dalında Yenilikçi Ürün Ödülü' gibi tescillenmiş başarılarımızla ülke ekonomimizin temelini oluşturan KOBİ'lerimizin dijital dünyaya güvenle uyum sağlamasını kolaylaştırıyoruz.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
SiberSiber SaldırıSaldırı
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