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Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 16 Aralık'ta açılacak

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kapasitesi genişletilerek Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin, 16 Aralık'ta açılacağını açıkladı.

12 Aralık 2022 Pazartesi 11:31
Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, 16 Aralık'ta açılacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Enerji arz güvenliğinin son derece kritik olduğu şu günlerde, Türkiye bu alanda dev bir yatırımı daha hizmete alıyor. Topraklarından 7 doğal gaz boru hattının geçtiği, 2'si deniz olmak üzere 4 LNG tesisinin yer aldığı Türkiye'de, doğal gaz depoların da kapasiteleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın öncülüğünde bir bir artırılıyor. Ülke için stratejik öneme sahip olan 'kara gün dostu' bu doğal gaz depoları, aynı zamanda enerji arz güvenliğine de büyük katkı sağlıyor. İşte o tesislerden biri de Silivri'de" ifadelerine yer verildi.  

'İHTİYACIN YÜZDE 8'İNİ KARŞILAYACAK KONUMDA'

Türkiye'nin ilk yer altı doğal gaz depolama tesisi olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2007'de hizmete başladığı belirterek, "Yaklaşık 10 yıllık hizmetin ardından tesisin 3,2 milyar metreküp olan depolama ve 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesini artırmak için faaliyete geçildi. Genişleme çalışmaları kapsamında 18 kuyuda sondaj işlemi yapıldı. Deniz üstünde 2 platform kuruldu. BOTAŞ ekiplerin yoğun çalışması sonucu tesisin kapasitesi 4,6 milyar metreküpe, günlük geri üretimi ise 75 milyon metreküpe çıkarıldı. Dev tesis, bu haliyle Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 8'ini karşılayabilecek konumda. Öte yandan günlük geri üretim kapasitesiyle de en sert kış günlerinde günlük ihtiyacın dörtte biri bu tesisten sağlanabilir. Bu dev tesis ihtiyacı duyduğu elektriği de yenilenebilir enerjiden karşılıyor. Tesisin içinde bulunan 4,2 megavat kurulu güce sahip rüzgar türbinin ürettiği elektrik tesisin ihtiyacının tamamını karşılıyor. Yeni kapasitesiyle hizmet verecek bu dev tesis, 16 Aralık'ta gerçekleşecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak" denildi.  

Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde de genişleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halihazırda 1,2 milyar metreküp olan Tuz Gölü'nde deponun kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkacak. Çalışmaların 2 yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. Bu tesisin de hizmete girmesiyle Türkiye'nin doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe ulaşacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin doğal gaz depolarının doluluk oranının yüzde 100 olduğunu ve tedarikçilerin sevkiyat programlarına uyduğu takdirde kışı bir sorun olmadan atlatacaklarını açıklamıştı."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Silivri Doğal Gaz Depolama TesisiEnerjiDoğalgazSilivriAçılış
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