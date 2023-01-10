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Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasının ardından Mart 2020'de uygulamaya başladığı sınırdaki kontrol tedbirlerini 8 Ocak'ta kaldıran Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi.

10 Ocak 2023 Salı 10:32
Sınırlarını açan Çin'e İstanbul'dan ilk uçuş gerçekleştirildi

Karantinanın sona ermesiyle ilk uluslararası uçuşun 8 Ocak'ta Çin'deki havalimanlarına ulaşmasının ardından Türkiye'den de ilk tarifeli sefer yapıldı. Çin havayolu şirketi China Southern Airlines, pandeminin ardından 240 yolcusuyla İstanbul'dan Guangzhou kentine ilk uçuşu gerçekleştirdi. Bilet işlemlerini tamamlayan yolculara, çikolata ikram edildi.
Yolcuların uçağa alındığı kapıda ilk uçuş dolayısıyla tören düzenlendi.
Törende konuşan China Southern Airlines Türkiye Genel Müdürü Wen Demei, İstanbul'dan Guangzhou'ya uçuş düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İstanbul Havalimanı işletmesi İGA ve diğer iş ortaklarına teşekkür eden Demei, "Yolcularımıza da teşekkür ederim. Sizlerin güvenini kazanmak için hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Pandemiden önce Türkiye Çinli turistlerin en önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. Pandemiden dolayı maalesef uçuşlarımızı durdurmak zorunda kaldık. Ben inanıyorum gelecek yıllarda Türkiye'de önemli bir potansiyel var. Çin'in en büyük hava yolu şirketi olarak Çin ve Türkiye arasında köprü görevi görmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.
- "Çin'deki kısıtlamalar kaldırıldı"
İGA Havacılık Geliştirme Direktörü Majid Khan ise Vuhan'dan sonra Guangzhou'ya da İstanbul'dan sefer başlatıldığını söyledi.
Seferlerin Avrupa'nın en büyük havalimanı İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini belirten Khan, "Çin'deki kısıtlamalar kaldırıldı. İstanbul Havalimanı'nda Çinli yolcular için çok şey var. Çince konuşan personelden, Çince yönlendirmelere kadar her şey var." ifadelerini kullandı.
Yolculardan Cheng Qoing, Guangzhou'ya İstanbul'dan direkt uçuş başlamasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bilet fiyatlarının uygun bulduğunu belirten Quing, "Fiyatlar çok yüksek değil, ödeyebiliyoruz. Gelecekte Çin'in diğer kentlerine de direkt uçuş başlamasını bekliyoruz. Buradaki insanların çoğu benim gibi transfer yolcusu. Çoğu İngiltere'den geldi." diye konuştu.
Daha sonra uçak, saat 08.40'ta 240 yolcusuyla İstanbul Havalimanı'ndan Guangzhou'ya gitmek üzere havalandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
ÇinTürkiyeUçakUçuşYolcuCovid19KoronavirüsKarantina
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