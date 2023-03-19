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Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" kapsamında terör örgütüne ait çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

19 Mart 2023 Pazar 18:35
Şırnak'ta terör örgütüne ait mühimmat bulundu

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinasyonunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı "Eren Abluka Sonbahar Kış-26 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu" gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, 17-18 Mart'ta Şırnak'ın Cizre ilçesindeki Cudi Dağı Tuşimiya Vadisi/Taht Tepe bölgesindeki arazi arama tarama faaliyetinde, ana silah deposu olarak kullanılan 3 mağara bulundu.
Bu mağaralarda PKK/KCK terör örgütüne ait 7 RPG-7 roketatar, 3 bixi makineli tüfek, 19 bin 600 fişek, 305 RPG-7 roketatar mühimmatı, 7 antitank mayını, 2 savunma tipi el bombası, 5 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 10 tüp, ocak, halat, dürbün ve 20 kilogram yaşam malzemesi bulundu.
Malzemeler imha edilerek mağaralar kullanılamaz hale getirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ŞırnakCudiTerörMühimmatTerörist
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