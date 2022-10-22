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Sosyal konut projesini tanÄ±tÄ±m TIR'Ä± Sincan'da

Ã‡EVRE, Åžehircilik ve Ä°klim DeÄŸiÅŸikliÄŸi BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca, 'Ä°lk Evim, Ä°lk Ä°ÅŸ Yerim ve Ä°lk Evim Arsa' kampanyasÄ± iÃ§in oluÅŸturulan tanÄ±tÄ±m TIR'Ä±, Ankara'nÄ±nÂ Sincan ilÃ§esindeÂ vatandaÅŸlarÄ±n hizmetine sunuldu. VatandaÅŸlar, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ile evleri gezerek, yetkililerden bilgi aldÄ±.

22 Ekim 2022 Cumartesi 16:02
Sosyal konut projesini tanÄ±tÄ±m TIR'Ä± Sincan'da

Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TOKÄ°) eliyle geÃ§ekleÅŸtirilecek sosyal konut, arsa ve iÅŸ yeri projesinin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in hazÄ±rlanan TIR, 4 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne Sincan Lale MeydanÄ±'naÂ park edildi. TIR'Ä± ziyaret eden vatandaÅŸlar, yapÄ±lacak evleri sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ile gezerek fikir sahibi oldu. BaÅŸvuruda bulunan ve bulunmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nen vatandaÅŸlar merak ettikleri konulara iliÅŸkin yetkililerden bilgi aldÄ±. Sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ ile evleri gezen vatandaÅŸlar, projenin gÃ¼zel ve ferah olduÄŸunu, beklentilerini karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

TOKÄ° proje uzmanÄ± Hasan HÃ¼seyin Ã‡elik, 250 bin konut projesi hakkÄ±nda bilgiye eriÅŸimde sorunlarÄ± olan vatandaÅŸlar iÃ§in tanÄ±tÄ±m TIR'Ä±Â oluÅŸturduklarÄ±nÄ± belirterek, "Anadolu'yu gezerek konut, arsa, iÅŸ yeri baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin bilgilendirmeler yapÄ±yoruz. KonutlarÄ±mÄ±z 17 ilde CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n temel atma tÃ¶reni ile baÅŸlayacak. Ne tÃ¼r bir konut yapacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±z merak ediyor.Â 250 bin konut sanki bugÃ¼n bitmiÅŸÃ§esine teknolojik gÃ¶zlÃ¼k ile vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za alacaklarÄ± evi gezdiriyoruz. TanÄ±tÄ±mÄ±nÄ± bu ÅŸekilde yapÄ±yoruz, ilgi Ã§ok bÃ¼yÃ¼k oldu. Åžu an itibari ile bakanlÄ±k olarak 3 TIR, 2 karavan hazÄ±rlandÄ±, bunlar Anadolu'nun Ã§eÅŸitli illerine gidecek. BugÃ¼n Sincan Lale MeydanÄ±'nda AnkaralÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± bekliyoruz" dedi.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TOKÄ°KonutTanÄ±tÄ±mSincanSosyal Konut
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