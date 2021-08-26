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Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı

Sosyal medya fenomenleri ifadeye Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ifadeye çağırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ağustos 2021 Perşembe 16:43
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Sosyal medya fenomenleri ifadeye çağrıldı

Sosyal medya fenomenlerini takibe alan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Milli Piyango İdaresi'nden izin almadan video ve görsellerle takipçileri arasında çekiliş yaptığı belirlenen Enes Batur, Başak Karahan, Reynmen gibi ünlü sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 18 kişi ifade için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.

Damla Nur Altun, Başak Karahan, Doğan Kabak, Ferit Karakaya, Cantuğ Özsoy'un ifade işlemleri tamamlanırken, Enes Batur, Sezgin Yılmaz ve Tamer Yeşildağ'ın da aralarında bulduğu 10 kişinin de bugün ifadeye gelmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaFenomen
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