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Sözbilir: İzmir'de yıkıcı bir deprem olma olasılığı yüksek

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, jeodezik deprem tekrarlama aralıklarının bilimsel araştırmalarla ortaya çıkarıldığını belirterek, yıkıcı özelliğe sahip 6 ve üzeri büyüklüğündeki bir depremin 20 yıl içinde olma olasılığının bulunduğunu ve buna hazırlıklı olmak gerektiğini söyledi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:16
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Sözbilir: İzmir'de yıkıcı bir deprem olma olasılığı yüksek

Ege Denizi'nde, Seferihisar açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremde 116 kişi yaşamını yitirdi 'ağır', 'orta' ve 'hafif' seviyede olmak üzere birçok yapıda da hasar oluştu. Vatandaşın aklına bir sonraki deprem ne zaman olur sorusu takıldı. DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yapılan jeodezik araştırmalar sonucu hangi depremin ne zaman gerçekleştiğinin tahmini olarak ortaya konulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bizim bu bölgede yaptığımız bir çalışma var. 'Jeodezik deprem tekrarlama aralığı' adlı bu çalışma, yeni yayınlandı. Bölgesel ölçekte özellikle İzmir metropol alanı ve Karaburun yarımadasında hangi büyüklükteki depremin ne zaman olma olasılığı tespit edildi. Örneğin 5.5 büyüklüğündeki depremin 25- 30 yılda bir gerçekleşeceği ortaya çıktı." 

‘ÖNÜMÜZDE 10- 20 YIL İÇİNDE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLASILIĞI VAR’

İzmir'de 6 ve üstü bir depremin yıkıcı etki yaratacağını hatırlatan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "İzmir'de 6 ve üstü depremler, yıkıcı deprem sınırına giriyor. Hatırlarsanız Sığacık Körfezi’nde 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Burada sadece belli binalarda hasar oluşmuştu. Ama can kaybı olmamıştı. En son 6'dan büyük deprem, Karaburun açıklarında 1949'da oldu. 1928'de Torbalı taraflarında var. Bunlar 6.6 büyüklüğündeki depremler. Tekrar 6 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı oldukça yaklaşmış görünüyor. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde 6 büyüklüğündeki bir depremin olma olasılığı oldukça yakın görünüyor. Biraz daha büyük bir deprem sınıfı 6.5'e değinirsek bunlarda 250 yılda bir oluyor. 7'den büyük depremleri düşündüğümüzde ise 800- 1000 yıl arasında değişiyor. Burada da en son depremin 1389 yılında gerçekleştiğini düşündüğümüzde yaklaşık 700 yıl geçmiş. Önümüzdeki 200 yıl içinde 7 büyüklüğünde bir deprem olasılığı var" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
DEÜJeofizikDepremIzmirProf.Dr. Hasan Sözbilir
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