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Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu

ADANA’da bir spor salonunda müdürlük yapan Hülya G. (39), evinde başından tabancayla vurularak, öldürülmüş halde bulundu. Olayla bağlantısı olduğu düşünülen Hülya G.'nin birlikte yaşadığı eski eşi Abdullah K., gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Ekim 2020 Pazar 12:12
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Spor salonu müdürü Hülya, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. İddiaya göre, evdeki gürültü seslerine uyanan S.N.K. (17), annesi Hülya G.’nin kanlar içerisinde yerde yattığını gördü. S.N.K.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Hülya G.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı incelemede ise kadının tabancayla başından vurulduğu tespit edildi.

'GÜNAYDIN AŞKIM' DİYE MESAJ GÖNDERMİŞ

Bir spor salonunda müdürlük yaptığı öğrenilen Hülya G.'nin bir süre önce boşandığı eşi Abdullah K. ile hala görüştüğü ve birlikte yaşadığı, son günlerde aralarında sürekli tartışma çıktığı öne sürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, Abdullah K.'nin, Hülya G.'ye saat 08.00'de 'Günaydın aşkım' diye mesaj gönderdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili bağlantısı olduğu düşünülen Abdullah K.'nin yakalanması için apartman ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin sabah Hülya G.'nin evinden çıktıktan sonra 100'üncü Yıl Mahallesi’ndeki kendisine ait evine gittiğini belirledi. Yapılan baskında Abdullah K., yakalanarak, emniyete götürüldü. Hülya G.’nin cansız bedeni ise polisin incelemesinin ardından otopsi çin Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetSporSalonKadın Cinayeti
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